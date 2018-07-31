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Nikahına damatlık yerine kamuflajı ile geldi
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uzman çavuş olarak görev yapan Kadir Saraç nikahına damatlık yerine kamuflajı ile geldi.
Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, uzman çavuş olarak görev yapan Kadir Saraç nikahına damatlık yerine kamuflajı ile geldi.
Hakkari Otluca Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında görev yapan Uzman Çavuş Kadir Saraç, yıllık izin için geldiği Turgutlu ilçesinde, nişanlısı Büşra Çelik ile nikah kıydı.
Nikaha askeri kamuflajını giyerek gelen Saraç, dünya evine girdikten sonra kutsal üniformayı giydiği için gurur duyduğunu dile getirdi.
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