Vatandaş fiyat farklarından habersiz

Alışverişlerde kredi kartı kullanımı sürekli artarken, bazı iş yerlerinin kredi kartı tercih edildiğinde fiyat farkı alması tüketicileri zor durumda bırakabiliyor.

Alışverişlerde kredi ve banka kartı kullanımları Bankalararası Kart Merkezine (BKM) göre bu yılın ilk 6 ayında yüzde 20 artarak 380 milyar TL'ye ulaştı. Toplam kart sayısı ise 201 milyon adedi geçerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artış gösterdi. Para üstü derdini ortadan kaldıran, zaman kazandıran ve nakit taşımaya gerek kalmadan günlük hayatı kolaylaştıran kartlarla ödeme daha da yaygınlaşırken, bazı iş yerleri kartlı alışverişlerde fiyat farkı koyabiliyor. Nakit alışverişin daha çok tercih edildiği sektörlerde bu gibi uygulamalar vatandaşları zor durumda bırakıyor.

"Tüketiciler kredi kartıyla yapılan ödemeyle nakit yapılan ödeme farkını esnafa sormalı"

İş yerlerinin, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde daha yüksek fiyat istemesine dair açıklamalarda bulunan Tüketiciyi Destekleme Derneği (TÜKDES) Eskişehir Genel Başkanı Süleyman Bakal, bu durumun yasal olmadığını aktardı. Tüketicilerin bu duruma dikkat etmesi gerektiğini ifade eden Bakal, "İnsanlar, bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de online alışveriş ve kredi kartını tercih ediyorlar. Kredi kartını niye tercih ediyorlar dersek; kredi kartı daha güvenli ve harcadıkça para kazandıran bir sistem. Nakit taşımanın ise bir güçlüğü var. Bu sebeplerden dolayı insanlar kredi kartı kullanmayı tercih ediyorlar. Kredi kartı taşımak bir kart taşımaktır ama 10 bin lira, 20 bin lira, 50 bin lira gibi nakdi taşımanın belli bir güçlüğü var. Kredi kartı kullanan insanlar, bu yöntemleri kullanmakla ülke ekonomisine de katkı veriyorlar. Neden katkı veriyorlar? Kredi kartı kullanan tüketicilerin yaptığı alışverişlerde fatura kesildiği için vergi matrahlarını yükseltiyor. Nakit paranın, piyasada dolaşımının daha azalmasına sebep olur. İnsanlar gittikçe nakit parayı ceplerinde çok az miktarda taşırlar. Sürekli paraları kaydi para olarak bankalarda durur. Kartlı satışlarda komisyon alamazlar. Bu Banka ve Kredi Kartları Kanunu'na aykırı ama bu alınan komisyon ispat edilemediği için komisyonu almaya devam ediyorlar. Tabii bazı esnaflar, kredi kartı ile yapılan alışverişlerde daha yüksek fiyat da istiyor. Eğer çok büyük miktarda kendi ikamet ettikleri yerlerde alışveriş yapacaklarsa mutlaka tüketiciler kredi kartıyla yapılan ödemeyle nakit yapılan ödeme farkını esnafa, satıcıya, sağlayıcıya sormalı" şeklinde konuştu.

"Kredi kartıyla almam gereken durumlarda daha fazla ödemek zorunda kalabiliyorum"

Tüketici İlyas Karanfilci de alışverişlerinde iş yerlerinin kredi kartı kullanımında fiyat farkı alabilmeleri nedeniyle nakit alışverişi tercih ettiğini söylerken, "Nakit kullanmayı tercih ediyorum çünkü mağazalar nakitte indirim yapıyor. Alışveriş yaparken soruyor zaten 'Kredi kartı mı, nakit mi?' diye. Nakitte mesela bugün bir malzeme aldım. 580 lira kredi kartına, 520 lira nakit aldım. Aradaki fark böyleyken sen hangisini kullanırsın? İnsanlara nakit para daha çok güven veriyor. Bir de insanın pazarlık payının arttığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"Daha çok nakit kullanmayı tercih ediyorum"

Öğrenci Özlem Çetin ise "Daha çok nakit kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü nakitte daha indirimli ve daha uygun fiyata alabiliyorum. Ama bence kötü bir durum çünkü kredi kartıyla almam gereken durumlarda daha fazla ödemek zorunda kalıyorum. Genelde maalesef indirim çok olmuyor. Daha çok nakitte indirim yapmayı tercih ediyor satıcı kişiler. O yüzden daha fazla ödemiş oluyoruz" dedi.