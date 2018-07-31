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Anız yangınına TOMA'lı müdahale
Malazgirt ilçesinde çıkan anız yangınına itfaiye araçlarının yanı sıra TOMA ile müdahale edildi
Muş'un Malazgirt ilçesinde çıkan anız yangınının söndürme çalışmalarına itfaiye araçlarının yanı sıra Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile müdahale edildi.
İlçenin Mengüç Gazi Mahallesi'ndeki şehir mezarlığı, 1071 Malazgirt Zaferi Anıtı ve 10 Nisan Polis Ormanı'nda anız yangını çıktı.
Yangına itfaiye araçları ve TOMA ile müdahale edildi.
Ekipler, 10 dekar alanda çıkan yangını, 8 saat çalışmanın ardından söndürdü.
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