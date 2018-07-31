FETÖ imamı Çiçek'in Pensilvanya'da bulunduğu belgelendi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Akıncı Üssü çevresindeki arazide bulunan ve incelemeler sonucu örgütün sivil imamlarından Hakan Çiçek'e ait olduğu belirlenen cep telefonundaki GSM hattının ilk kez 7 Mart 2016'da aktive edildiği, iPhone A1688 model cep telefonunun bu anda kaydettiği lokasyonun ise örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de barındığı Pensilvanya'daki çiftlik evi olduğu belirlendi.

Çiçek'in, darbe girişimi sırasında Viber uygulaması üzerinden mesajlaştığı ve telefona "Hkn Ada Avukat" olarak kayıtlı kişinin de Hakan Serbest olduğu tespit edildi.

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Akıncı Üssü ve çevresinde yapılan olay yeri incelemeleri sırasında bulunan iPhone A1688 model cep telefonunun ve Verizon marka SIM kartın FETÖ'nün sivil imamı Hakan Çiçek'e, iPhone A1522 model cep telefonu ve Turkcell SIM kartın ise diğer sivil imam Kemal Batmaz'a ait olduğu tespit edilmişti. Bölgede bulunan ve sadece internet amacıyla kullanıldığı anlaşılan Samsung marka cep telefonunun sahibi ise henüz belirlenmemişti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan 12 kişilik özel birim, ele geçirilen materyaller üzerindeki çalışmaları sonucunda ek raporlar hazırlayarak başsavcılığa gönderdi.

Raporlara göre, Çiçek'e ait olduğu belirlenen telefonda kullanılan +18624000371 ABD numaralı GSM hattı, 7 Mart 2016'da aktive edildi. Telefonun, bu andan itibaren kaydettiği lokasyon verilerinin incelenmesi sonucunda "40.870487,-75.32150" ile "40.870500,-75.321300" koordinatlarının örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Pensilvanya'da kaldığı binaya ait koordinatlar olduğu tespit edildi.

Telefondaki incelemede, Çiçek'in ABD'de olduğu 7 Mart 2016'da saat 00.02'de, örgüt mensuplarının bulunduğu binada bir saniye arayla fotoğraf ve video çektiği belirlendi. Fotoğraf daha sonra silindi. Telefona medya lokasyon kaydı olarak kaydedilen 2 saniyelik görüntü ve ses dosyasında ise ahşap, kahverengi masadaki Apple cep telefonu kutusu üzerinde, Apple kullanıcı kimliği ve buna ait şifrenin yazılı olduğu kağıt parçası görülürken, ortamdan "Yarın görüşürüz, akşam gel." sesi duyuluyor.

Raporlarda, "Çiçek'in Pensilvanya'da silahlı terör örgütü ve çatı yapılanması olan Merkez Komitesinin barındığı çiftlik evinde bulunduğu sırada cep telefonuna ait kullanıcı bilgilerini videoya çektiği, bu esnada ortamdaki sesin de kaydedildiği ya da örgüt üyelerinin, cep telefonunu Çiçek'e vermek üzere Apple kimliği oluşturulduğu" ifade edildi ve şu değerlendirmelerde bulunuldu:

"40.870487,-75.32150 ile 40.870500,-75.321300 koordinatlarının, yurt dışı giriş-çıkış kayıtlarıyla örtüşen tarih aralığında, yani sanık Hakan Çiçek'in ABD ülkesinde olduğu bilinen 7 Mart 2016 tarihinde saat 00.02.36'da (UTC+2) ve diğeri aynı gün 00.02.35'te (UTC+2) ABD ülkesi Pensilvanya eyaletinde terör örgütünün merkezi olarak kullanılan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Merkez Komitesinin barındığı binaya ait koordinatlar olduğu, yine o anda çekilen video ve fotoğraf dosyalarının da aynı yeri gösteren koordinatlarla eşleşerek kaydedildiği tespit edilmiştir.

Buradan da sanığın ele geçirilen cep telefonunun ilk olarak ABD ülkesi Pensilvanya eyaletinde terör örgütünün merkezi olarak kullanılan ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile Merkez Komitesinin barındığı çiftlik evinde aktive edildiği anlaşılmıştır."

- ABD'de FETÖ'cülerin buluşma noktası

Yine, Çiçek'in ABD'de bulunduğu belirlenen 25 Haziran 2016'da telefona kaydedilen "40.583818,-73.948949" koordinatının ise ABD'de örgüt mensuplarının buluşma yeri olan Masal Cafe Lounge'u gösterdiği tespit edildi.

Çiçek'in, buranın kablosuz internet hattını kullandığı ifade edilen raporda, kafenin, ABD'de örgütün çatı yapılanmasında yer alan kişilerin "buluşma yeri" haline geldiği, açık kaynak araştırmalarında bu kafe ve sahibi hakkında ABD adli makamlarınca adli işlem gerçekleştirildiğinin belirlendiği kaydedildi.

Raporda, ABD'nin FBI makamlarının bu kafeye yönelik yürüttüğü aramaya ilişkin internetten elde edilen bir fotoğraf ile FETÖ çatı davasının firari sanığı kapatılan Zaman gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Ekrem Dumanlı'nın kafede yanında biriyle çektirdiği fotoğrafa da yer verildi.

Çiçek'in yurt dışında bulunduğu 18 Mart 2016'da telefona kaydedilen "33.661335,-117.899375" koordinat ile bir gün sonraki "33.618900,-117.928001" koordinatın ise ABD'de sahil şeridinde alışveriş merkezlerinin ve yat marinasının bulunduğu yerleri gösterirken, telefondaki "40.645411,-73.783674" koordinat ile Çiçek'in 24 Haziran 2016'da J.F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda, "40.607381,-74.086716" koordinatla da havalimanından FETÖ'nün Pensilvanya'daki merkezi arasında yer alan otobanda bulunduğu ortaya çıktı.

Telefonda, Çiçek'in ABD'ye gidip gelirken bulunduğu İstanbul Atatürk Havalimanı'na ait koordinat verilerinin kaydedildiği de belirlendi.

Bunlara ilişkin raporun sonuç bölümünde şunlar kaydedildi:

"Sanık Hakan Çiçek'in silahlı terör örgütü FETÖ/PDY tarafından 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilen darbe teşebbüsü esnasında suçüstü yakalanan sanıklar Adil Öksüz, Kemal Batmaz, Nurettin Oruç ve Harun Biniş ile birlikte darbe hazırlıkları faaliyetleri kapsamında, aynı tarih aralığında ABD'de olduğu anlaşılmıştır.

İçerikleri incelenen cep telefonu kütüğünde tespit edilen konumlara göre, sanığın Atatürk Havalimanı'ndan hareketle ABD ülkesindeki J.F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nı kullanmak suretiyle New York New Jersey'de bulunduğu, Kuzey Washington Caddesi'ni kullanarak silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'nin lideri ve çatı yapılanması olan Merkez Komitesinin barındığı Pensilvanya'daki örgüt evine gittiği tespit edilmiştir."

- Darbe girişimi sırasında Hakan Serbest ile görüşmüş

Daha önce düzenlenerek, başsavcılığa ve Akıncı davasını gören Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen raporda, Çiçek'in, darbe girişimi sırasında FaceTime uygulamasıyla darbe teşebbüsü sırasında Pensilvanya'da bulunan ve telefon rehberinde "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı kişiyle saat 20.50'den itibaren 3 dakika 51 saniye görüştüğü belirlenmişti. Çiçek'in, Gülen ile birlikte örgüt hiyerarşisinde üst düzey faaliyet gösterdiği anlaşılan kişiye saat 20.49'da Viber'den "Abim çok acil teli ver kendine", "Ölüm kalım", "Abi bozun nmz", saat 20.58'de "Sen yanında ol" ve "Aramak gerekirse" şeklinde mesajlar yolladığı, "Eczacı Abdi"den ise saat 21.00'de "Buradayım" mesajının Çiçek'e gönderildiği raporda yer almıştı.

Raporda, "Eczacı Abdi" ile birlikte örgüt elebaşı Gülen'in yanında bulunan "Hkn Ada Avukat" isimli örgüt mensubuyla da Viber üzerinden mesajlaştığı belirtilmiş, bu kişiden Çiçek'e "Abi" şeklinde gelen mesajın ardından Çiçek'in "Tm yanınızda olsun" ve "İhtiyaç olursa" mesajları gönderdiği ortaya çıkmıştı.

Ek raporda, telefona "Eczacı Abdi" olarak kayıtlı kişinin Abdullah Bayram, "Hkn Ada Avukat" olarak kayıtlı kişinin ise Hakan Serbest olduğu, Serbest hakkında İzmir'de yakalama kararı çıkarıldığı kaydedildi.

- Cep telefonlarının inceleme raporu

Çiçek ve Batmaz'a ait olduğu tespit edilen cep telefonlarında ve bu telefonların SIM kartlarında yapılan içerik çözümlemeleri de raporlara yansıdı.

Buna göre Çiçek'in değişik tarihlerde "Furki Abd", "Doktor Hasan", "H Adam Eski K", "Burak", "Gökhan K J", "Burak", " Enis H J", "Hüseyin Mehmet", "Ahmet", "Zafer","Hakan Kok", "Serdar Balki", "Met Kadioglu" ve "İbrahim K" olarak telefona kaydettiği kişilerle FaceTime, Viber ve WhatsApp üzerinden haberleştiği anlaşıldı. Bunlardan "H Adam Eski K" olarak kayıtlı kişinin Avusturya, diğerlerinin ABD'ye ait GSM numaralarını kullandığı tespit edildi.

Batmaz'ın telefonunun rehberinde ise ABD, Almanya, Hollanda, Güney Afrika ve Macaristan gibi ülkelere ait GSM numaralarını kullanan kişilerin kayıtlı olduğu belirlendi.

Batmaz'ın telefonunda "Muammer Dc" olarak kayıtlı kişinin ise Muammer Çamurcu olabileceğinin değerlendirildiği bildirilen raporda, Batmaz'ın, FETÖ/PDY adına ABD'de faaliyetlerini sürdüren Abdülhadi Yıldırım'ın gönderdiği davetiye ile yine firari olan Çamurcu aracılığıyla 11 Temmuz 2016'da ABD'ye gittiği, darbe girişiminden iki gün önce ise Türkiye'ye döndüğü ifade edildi.