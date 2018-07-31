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Kara Harp Okulu davasında 101 kişi için beraat istendi

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Kara Harp Okulu davasında 101 kişi için beraat, 183 kişi hakkında ise mahkumiyet istendi.
31 Temmuz 2018 20:39
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Kara Harp Okulu davasında 101 kişi için beraat istendi

Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Kara Harp Okulu davasında 101 kişi için beraat, 183 kişi hakkında ise mahkumiyet istendi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Ankara 24. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin 307 sanıklı Kara Harp Okulu ana dosyasına ilişkin yargılama neticesi birlikte; darbe gecesi nizamiyelerde görevlendirilen başka eylemi olmayan 68 Harbiye öğrencisinden 47'si hakkında tüm suçlardan beraat, 247 subaydan emir üzerine birliğe gelen gece saatlerinde çıkan ve bütün gece odasında oturan eylemi tespit edilemeyen toplam 54 subay hakkında tüm suçlardan beraat, toplam 183 kişi hakkında değişik sevklerle mahkumiyet istendi" denildi.
İhlas Haber Ajansı
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