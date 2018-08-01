Hangi üniversiteler daha çok uluslararası akademik yayın yapıyor)

Tüm dünyada bilimsel anlamda kabul gören, ülkemizde akademik atamalar/yükseltmeler dahil birçok anlamda en başta dikkat edilen ve web ortamında tüm araştırmacılara onbinlerce dergide yayımlanan makaleleri sunan sistemin adıdır Web Of Science.

Biz de bu sistem aracılığıyla yakın zamanda başlayacak öğrenci tercihleri öncesi devlet üniversitelerimizde görevli akademisyenlerin geçtiğimiz dört yılda (2014, 2015, 2016 ve 2017) uluslararası indekslerde taranan dergilerde yapmış oldukları makalelerin sayılarını belirlemeye çalıştık.

Ayrıca, Yükseköğretim Bilgi Yönetim Sisteminden devlet üniversitelerinde belirtilen yıllarda görev yapan akademisyen sayılarını tespit ederek öğretim elemanı başına düşen uluslararası indeksli yayın sayısını ve genel olarak son dört yılın durumunu tespit etmeye çabaladık.

Genel tabloya bakıldığında 2014 yılı sonu itibarıyla 29.486 olan uluslararası indeksli yayın sayısının 2016 yılında 40.209 seviyesine ulaştığı, ancak 15 Temmuz 2016 günü yaşanan hain darbe girişiminin üniversitelerde yarattığı olumsuz durumla birlikte 2017 yılı sonu itibarıyla 38.877 seviyelerine gerilediği görülmektedir.

İŞTE SON DÖRT YILDA DEVLET ÜNİVERSİTELERİNİN ULUSLARARASI İNDEKSLİ YAYIN KARNESİ

2014 yılı sıralaması için TIKLAYINIZ.

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2017 yılı sıralaması için TIKLAYINIZ.

2014-2017 yılları arası genel sıralama için TIKLAYINIZ.