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Polis sandığı borç verme limitlerini değiştirdi

Polis bakım ve yardım sandığı ortakların güncel ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen borç türünde değişikliğe gitti.
01 Ağustos 2018 00:12
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Polis sandığı borç verme limitlerini değiştirdi

Buna göre polis sandığı, üyelik süresi baz alınarak ihtiyaç için borç verme limitleri şu şekilde belirledi.

6 ay-3 yıl arası :5.000 TL
3 yıl-5 yıl arası :7.500 TL
5 yıl-10 yıl arası :10.000 TL
10 yıl ve üzeri : 15.000 TL

Bu limitler 01.08.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.

Ortaklar 6 ila 48 ay vadeli kredi talebinde bulunabilecek.
Memurlar.Net - Özel

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