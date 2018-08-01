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Polis sandığı borç verme limitlerini değiştirdi
Polis bakım ve yardım sandığı ortakların güncel ihtiyaçlarını karşılamak üzere verilen borç türünde değişikliğe gitti.
Buna göre polis sandığı, üyelik süresi baz alınarak ihtiyaç için borç verme limitleri şu şekilde belirledi.
6 ay-3 yıl arası :5.000 TL
Bu limitler 01.08.2018 tarihinden itibaren geçerli olacak.
Ortaklar 6 ila 48 ay vadeli kredi talebinde bulunabilecek.
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