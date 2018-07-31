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Başkent'te yarın hava hareketliliği yaşanacak

Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınması nedeniyle, planlı taşınma kapsamında uçak ve helikopterlerden oluşan 45 hava aracı aralıklarla Ankara'dan Isparta'ya gidecek
31 Temmuz 2018 21:11
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Başkent'te yarın hava hareketliliği yaşanacak

Kara Havacılık Okul Komutanlığının taşınmasından dolayı Başkent'te yarın hava hareketliliği yaşanacak. Planlı taşınma kapsamında uçak ve helikopterlerden oluşan 45 hava aracı aralıklarla Isparta'ya gidecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Kara Havacılık Okul Komutanlığının Isparta'ya taşınmasına ilişkin alınan karar kapsamında hava araçlarının intikali yarın gerçekleştirilecek.

Bu kapsamda, sabah saatlerinden itibaren Ankara'dan 15 T-128 eğitim uçağı, 15 AB-216 ve 15 UH-1 helikopteri olmak üzere toplam 45 hava aracının Isparta'ya havadan intikali yapılacak.

Uçak ve helikopterler saat 07.00'den itibaren her saat başında 6 uçak/helikopter olacak şekilde havalanacak. Söz konusu çalışmaların akşama kadar tamamlanmasının hedeflendiği, planlı çalışmadan dolayı vatandaşların paniğe kapılmaması gerektiği belirtildi.

Anadolu Ajansı
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