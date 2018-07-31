1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

FETÖ firarileri yol kontrolünde yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki yol kontrolü sırasında kimlik sorguları yapılan iki kişinin FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında arandığı saptandı
31 Temmuz 2018 21:26
Yazdır
FETÖ firarileri yol kontrolünde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmalar kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan 2 kişi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde yol kontrolü sırasında yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin Irlamaz ve Aşağı Bozkır Mahallelerinde yaptığı yol kontrolleri sırasında kimlik sorgusu yapılan Murat Çimen (33) ve Ahmet Darıcı (51) hakkında iki ayrı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Çimen ve Darıcı çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Darıcı'nın örgütün Uşak esnaf yapılanmasından sorumlu olduğu iddiasıyla arandığı, Çimen'in ise Muğla'da örgütle iltisaklı olduğu gerekçesiyle kapatılan bir yurtta müdürlük yaptığı belirlendi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 1,377 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Kara Harp Okulu davasında 101 kişi için beraat istendi
31 Temmuz 2018 20:39		 FETÖ imamı Çiçek'in Pensilvanya'da bulunduğu belgelendi
31 Temmuz 2018 20:21
77'si tutuklu 159 sanığın yargılanmasına devam edildi
31 Temmuz 2018 20:16		 3'ü tutuklu 29 eski öğretmen hakim karşısına çıktı
31 Temmuz 2018 19:36
İhraç edilen eski polise 6 yıl 3 ay hapis cezası
31 Temmuz 2018 19:18		 PKK'lı teröristlerden asker ailesine bombalı saldırı
31 Temmuz 2018 18:51
Zonguldak'ta emekli yüzbaşı ile oto tamircisine FETÖ'den gözaltı
31 Temmuz 2018 17:52		 ABD'li papaz Brunson'ın 'ev hapsi'ne itiraz reddedildi
31 Temmuz 2018 17:21
Kara Harp Okulu darbe davasında 59 ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
31 Temmuz 2018 17:04		 Yüksek yargı eski üyelerinin yargılaması devam etti
31 Temmuz 2018 16:34
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Liseye girişte en yüksek puanla kapatan 100 okul
YKS sonuçları açıklandı. Tıklayın.
'Beyaz kod' veren doktor ilk kez konuştu
OHAL sonrası dönemi düzenleyen 7145 sayılı Kanun, Resmi Gazetede yayımlandı
Kimlerin ek göstergesi artırılacak, hala belli değil!
Vatan haini subaylar toplantıda
Kurban bayramı tatili 9 gün oldu
Darbeci Yarbay'ın mektubu, şehit yakınlarını tedirgin etti
En çok kazandıracak 10 meslek
KPSS Alan Bilgisi soru ve cevapları yayımlandı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sempati 5
kötü insanların ortak özellikleri 2
kulis yapmak 3
uykusuz şekilde işe gitmek 5
Pes etmek 4
Sözlük yazarına hayranlık hissi 1
gene 5
şu an çalan şarkı 1
kafa yok ki 1
ulaşgkc 5
SON İLANLAR
Batum Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ağaçören Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kars Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Gömü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
Abdullah Gül Üniv. Öğretim Üyesi Alım İlanı
Beyrut Büyükelçiliği sözleşmeli 1 sekreter alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam