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Borç yapılandırmasına İzmir'den 230 bin başvuru

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin: - "Bugün itibarıyla İzmir'de yaklaşık 230 bin mükellefimiz 3,5 milyar lira civarında borcunu yapılandırmış oldu"
31 Temmuz 2018 21:36
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Borç yapılandırmasına İzmir'den 230 bin başvuru

İzmir Vergi Dairesi Başkanı Rıfat Engin, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanun kapsamında bugün itibarıyla İzmir'de yaklaşık 230 bin mükellefin 3,5 milyar lira civarında borcunu yapılandırmak için başvuru yaptığını, süre uzatımıyla bu rakamın artacağını belirtti.

Engin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yapılandırmanın son günlerine yaklaştıkça vergi dairelerinde yoğunluğun arttığını söyledi.

Yoğunluktan dolayı geçen hafta cumartesi ve pazar da vatandaşa hizmet verdiklerini, son 2 günde ise yoğunluğun olağanüstü seviyeye çıktığını vurgulayan Engin, "Çalışmalarımız ve vatandaşın ilgisi sonucu bugün itibarıyla İzmir'de yaklaşık 230 bin mükellefimiz 3,5 milyar lira civarında borcunu yapılandırmış oldu. Sürenin uzamasıyla birlikte bu rakam daha da artacaktır." diye konuştu.

Bugün Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı kararla, kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına yönelik kanuna ilişkin başvuru süresinin 27 Ağustos'a uzatıldığını hatırlatan Engin, bundan vatandaşın memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Biz süre uzamış olsa da bugün dairelerimizi 23.59'a kadar açık tutacağız. Çünkü bugün, Motorlu Taşıtlar Vergisinin (MTV) 2. taksidi ile Gelir Vergisi ikinci taksitlerini son ödeme günü. Bunlarda herhangi bir uzama yok, buna dikkat edilmesi lazım." dedi.
Anadolu Ajansı
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