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Kapıkule'den bir ayda 727 bin gurbetçi yurda giriş yaptı

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek için kara yolu ile ana vatana gelen gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişleri sürüyor. Edirne Valisi Günay Özdemir, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişlerde, geçen yılın Temmuz ayına göre 111 bin artış olduğunu belirterek, "Bu Temmuz ayında 727 bin vatandaş geçiş yaptı" dedi.
31 Temmuz 2018 21:41
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Kapıkule'den bir ayda 727 bin gurbetçi yurda giriş yaptı

AVRUPA'nın çeşitli ülkelerinden yıllık izinlerini geçirmek için kara yolu ile ana vatana gelen gurbetçilerin, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda girişleri sürüyor. Edirne Valisi Günay Özdemir, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan geçişlerde, geçen yılın Temmuz ayına göre 111 bin artış olduğunu belirterek, "Bu Temmuz ayında 727 bin vatandaş geçiş yaptı" dedi.

Edirne Valisi Günay Özdemir, Avrupalı Türklerin yoğun olarak yurda giriş yaptığı Kapıkule Sınır Kapısı'nda incelemelerde bulundu. Ana vatana giriş yapan gurbetçilerle sohbet edip, sorunlarını dinleyen Vali Özdemir, Edirne'nin ünlü badem ezmesi ikramında bulundu. Edirne'yi tanıtmak amacıyla kurulan tanıtım standını gezen Özdemir, "Özellikle bu sene gurbetçi vatandaşlarımıza Edirne'yi de tanıtmaya çalışıyoruz. Edirne'deki tarihi turistik yerleri gezip, burada dinlenmelerini en azından sağlamaya çalışıyoruz. Bu da son 1 ay içerisinde hissedilmeye başlandı. Edirne'ye gelen misafirlerimiz memnun olmaya başladı. Esnaflarımız da bu konudan memnun. Onlar da gelen misafirlerimize iyi davranış gösteriyorlar ve bu bizi sevindiriyor" diye konuştu.

Hem esnafın hem de gelen misafirlerin memnuniyetini artırmak için çalışmalarının devam ettiğini belirten Özdemir, "Bildiğiniz gibi il merkezinde 3 tane tanıtım merkezimiz var. Selimiye'de, Kapıkule'de ve Pazarkule'de tanıtım merkezi kurduk. Böylelikle Edirne'yi daha iyi tanıttığımızı, ilimizi daha iyi tanıttığımızı düşünüyoruz ve turizm anlamında şehrimize çok iyi bir avantaj sağladığımızı düşünüyoruz" dedi.

Vali Özdemir, bu yıl gurbetçi sezonunda yoğun bir dönem geçirdiklerini fakat sıkıntı olmadan iyi hizmet verildiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu sene hem yoğun bir sezon geçirdik hem de gurbetçilerimizle ilgili sıkıntı olmadan iyi bir hizmet verdik. Öncelikle tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz geçen yıllarda bazı tedbirler alınmıştı, elektronik sistemle müracaatlar ve daha sonra buradaki görevlilerin artırılması, kamera sistemleri, plaka tanıma sistemleri gibi birçok sistem devreye sokuldu. Bunlarla beraber bu sene Temmuz ayında 727 bin vatandaş geçiş yaptı. Bu rakam geçtiğimiz yıl 616 bin civarındaydı. Bu yıl oldukça arttı. Böyle olmasına rağmen herhangi bir yoğunluk, yığılma görmedik. Bu da bizim bu bölgede aldığımız tedbirlerin ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor."
DHA
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