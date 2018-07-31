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İhale kavgasını polis, havaya ateş açarak sonlandırdı

ŞANLIURFA'nın Karaköprü Belediyesi'nde ihaleye girecek iki grup arasında çıkan taşlı- sopalı kavgayı, polis havaya ateş açarak sonlandırırken, 2 kişi yaralandı.
31 Temmuz 2018 21:53
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İhale kavgasını polis, havaya ateş açarak sonlandırdı

ŞANLIURFA'nın Karaköprü Belediyesi'nde ihaleye girecek iki grup arasında çıkan taşlı- sopalı kavgayı, polis havaya ateş açarak sonlandırırken, 2 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Karaköprü Belediyesi bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, belediyenin askıya çıkardığı ihaleye girecek iki grup arasında tartışma çıktı.

Belediye binası dışına taşan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada her iki grubun yakınlarının katılmasıyla birlikte büyüyen kavgada taraflar birbirlerine taş, sopayla saldırdı. Korku dolu dakikaların yaşandığı kavgayı çevredeki vatandaşlar, durumu polise bildirdi. İhbarla bölgeye gelen polis birbirlerine saldıran tarafları ayırmak için peş peşe tabancayla havaya ateş açarak, kavgayı sonlandırdı.

Tarafları birbirinden güçlükle ayıran polis, belediye binasında zırhla araçlarla önlem alırken, yaralanan 2 kişi ise olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kavgada polisin tabancayla havaya ateş açma anı ise cep telefonlarıyla görüntülendi. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA
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