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EPDK'den elektrik zammı açıklaması

Elektrik fiyatları kilovatsaat başına yüzde 9 ila yüzde 14 artırıldı
31 Temmuz 2018 22:05
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EPDK'den elektrik zammı açıklaması

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik fiyatlarına kilovatsaat başına yüzde 9 ila yüzde 14 zam yapıldı.

EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni fiyatlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.

Buna göre, vergi ve fonlar dahil perakende elektrik satış tarifelerinde, enerji maliyetlerinde gerçekleşen artışlar sebebiyle meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 artışa gidildi.

Elektrik fiyatlarına en son 1 Nisan'da yüzde 2,89 zam yapılmıştı.
Anadolu Ajansı
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