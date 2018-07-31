|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
EPDK'den elektrik zammı açıklaması
Elektrik fiyatları kilovatsaat başına yüzde 9 ila yüzde 14 artırıldı
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) elektrik fiyatlarına kilovatsaat başına yüzde 9 ila yüzde 14 zam yapıldı.
EPDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yeni fiyatlar 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak.
Buna göre, vergi ve fonlar dahil perakende elektrik satış tarifelerinde, enerji maliyetlerinde gerçekleşen artışlar sebebiyle meskenler için yüzde 9, diğer tüketiciler için yüzde 14 artışa gidildi.
Elektrik fiyatlarına en son 1 Nisan'da yüzde 2,89 zam yapılmıştı.
Bu haber 11,521 defa okundu. 8 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI