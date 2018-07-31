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Bir gramlık altının da çeyreği çıktı

Altın fiyatları yükselince sarraflar düğünleri baz alarak gram altının çeyreğini çıkardı. 0,25 gramlık altın 50 liraya satılıyor.
31 Temmuz 2018 22:27
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Bir gramlık altının da çeyreği çıktı

Edirne Kuyumcular Derneği Başkanı İsmail Kalkan, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Altının gramı fiyatlar yüksek olduğu için küçüldü. 1 küçük altın 318 Lira, 1 gram altın 192 Lira. Pahalı geldiği için vatandaş gramı tercih ediyor o da pahalı geliyorsa yarım gramı, o da pahalı geliyorsa çeyrek gramı yani 1 gramın dörtte birini tercih ediyor. 1 gram 192 lira, yarım gram 99 lira, çeyrek gram 50 lira. Çeyrek gram altından tabi ki yatırım olmaz. Daha çok çeyrek altın tercih ediliyor ama gram altın yaptıran çoğunlukta. Çeyrek gramı da bütçesi o kadarına el verdiği için tercih ediyor. Seçmesini, almasını, zamanını bilirse altın vatandaş için iyi bir yatırım aracıdır. Her zaman dövizin ve bankanın üzerinde getirisi olan bir madendir ama vatandaş zamanını ve seçeceği ürünü iyi ayarlamalı. Dünyanın herhangi bir köşesinde küçük bir kıvılcım olduğunda hemen altına yansır" dedi.

"KEPENK KAPATAN KUYUMCULAR VAR"

Kalkan "Bir sürü süs olarak takılan ürün var. Onların da yüzde 10-20 gibi işçilik maliyeti var onu da alan vatandaş ödüyor. Vatandaş 'ben altına yatırım yapacağım' dediğinde 1 kiloya kadar külçe alacak. 42 yıldır kuyumcuyum altın fiyatları hep böyledir, bir adım geri iki adım ileri. Ama genel anlamda hep ileridir. Altının kilosunu 15 yıl öncesine kadar 8 bin dolara alıyorduk, bugün dolar bazında kilosu 40 bin doların üzerinde. Kepenk kapatan, işini bilmeyen kuyumcu var. Bir ara sayımız 99'a çıkmıştı, şu anda 32 tane Edirne'de" şeklinde konuştu.

İhlas Haber Ajansı
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