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PKK'lı teröristler 11 aylık bebeği katletti
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sivil aracın geçişi terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 11 aylık bebek de hayatını kaybetti.
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde sivil aracın geçişi terör örgütü mensuplarınca yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan 11 aylık bebek de hayatını kaybetti.
Yüksekova ilçesi Büyükçiftlik beldesi Susat Deresi mevkiinde askeri personel eşinin kullandığı sivil aracın geçişi esnasında terör örgütü mensuplarınca daha önceden yola tuzaklanmış el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu, askeri personelin eşi olay yerinde hayatını kaybetti, 11 aylık bebeği de ağır yaralandı.
Yaralı bebek kaldırıldığı hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.PKK'lı teröristlerden asker ailesine bombalı saldırı Asker eşi ve bebeğinin acı haberi Sivas'a ulaştı
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