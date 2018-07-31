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Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul'daki hayvan pazarlarında kurban hareketliliği yaşanıyor.
31 Temmuz 2018 22:47
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Hayvan pazarlarında kurban hareketliliği

İstanbul'daki hayvan pazarlarında, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla hareketlilik yaşanıyor.

İstanbul Ticaret Borsası Canlı Hayvan ve Et Şubesi'nin Tuzla'daki yerleşkesinde besiciler, özenle yetiştirdikleri kurbanlıklarını satışa sunmaya başladı. Kurbanlık almak için pazara gelen vatandaşlar, hayvanların sağlık durumunu titizlikle inceledikten sonra fiyat için sıkı bir pazarlığa giriyor.

Canlı hayvan pazarında, küçükbaşlar bin ila 2 bin TL, büyükbaşlar da 7 bin ila 25 bin lira arasında değişen fiyatlardan satışa sunuluyor.

Pazarın en pahalı hayvanı "Minik"

Besici Esat Koçak, artan yem fiyatlarına rağmen kurbanlık fiyatlarının geçen yılki rakamlara yakın olduğunu söyledi. İş yerinde 10 kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Koçak, 4 günde 27 büyükbaş kurbanlık sattığını kaydetti.

Koçak, pazarın en pahalı kurbanlığını da elinde bulunduruyor. 3 yaşındaki Minik'i buzağı iken aldığını anlatan Koçak, "Minik 3 yaşında. Yavruyken almıştık, aldığımızda adını Minik koyduk, büyüdü yine Minik kaldı. Dün alıcısını buldu, Minik'i 25 bin liraya sattık. Minik'in ağırlığı bir ton, 650 kilo karkas eti var. Yediği önünde yemediği arkasında. Buranın en değerlisi Minik. Böyle bir dana yok." dedi.

Ağabeyi gibi kendisi de besicilik yapan Orhan Koçak da kurbanlık telaşının başladığını ve talebin geçen seneye göre daha fazla olduğunu aktararak, şöyle konuştu:

"Kurbanlık telaşı yaklaşık bir hafta önce başladı. Satışlarımız bu sene iyi. Geçen seneye göre rağbet fazla. Fiyat olarak da geçen seneye göre aşağı yukarı yüzde 10 oranında bir zam var ama bu da yem fiyatlarının yükselmesinden kaynaklanıyor. Toklu besi yemi 65 liraya kadar çıktı. O sebeple yüzde 10 artış var. Dana satışlarımız bu yıl daha iyi. Danaların hemen hemen yarısını sattık. Küçükbaşlara da rağmen fena değil. Küçükbaşlar daha çok bayrama bir hafta kala satılıyor."

Çocuklarıyla birlikte büyükbaş kurbanlık alan Hasan Korkusuz ise "Kurban almaya geldim. Baktım, beğendim. Pazarlığımızı yaptık ve iş bitti, aldım. Çocuklarımla birlikte aldım, 6 kişi. Kurbanda keseceğiz, 6'ya böleceğiz. Herkes kurbanını dağıtacak. Bu yıl kurbanlık fiyatları geçen yıldan biraz pahalı. Vatandaşlar araya girdi, mal sahibi de indirim yaptı, çok şükür aldık." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
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