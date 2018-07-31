Düzenli çalışma YKS'de Türkiye ikinciliği getirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal puan türünde ikinci olan Ahmed Said Dönmez, düzenli çalışarak sınavda başarıya ulaştığını belirtti.

Ankara Muradiye İncek Sevgi Koleji öğrencisi 19 yaşındaki Dönmez, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018 YKS'de sayısal puan türünde ikinci oldu.

Dönmez, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ederek, "Bilgileri derste öğrenmeye çalıştım. Bu noktada, öğretmenlerimin üzerimdeki emeği çok büyük. Ailemin de desteğiyle bu başarıyı kazandım." diye konuştu.

Düzenli çalıştığı için sosyal yaşantısına da vakit ayırabildiğini söyleyen Dönmez, "Çalışmalarımın çoğunu okulda yaptım. Derslerimi çok iyi dinledim. Bu sayede evde fazla çalışmama gerek kalmadı. Evde sadece pekiştirme yaptım." ifadelerini kullandı.

Dönmez, mühendislik eğitimi almak istediğini belirterek, "Ankara'da oturduğum için Bilkent Üniversitesi'ne veya ODTÜ'ye gitmeyi düşünüyorum." dedi.

Gelecek yıl YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Dönmez, "Kendilerini çok fazla zorlamasınlar. Bence, sabah 8'den gece 12'ye kadar çalışmak faydalı olmaz. Ben de bu şekilde çalışmadım. Dersi derste öğrenmeye çalışsınlar. Çünkü sonradan öğrenmeye çalışmak çok daha zor oluyor. Bu şekilde yaparlarsa başarılı olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitimde öğrenci, okul, veli sacayağı gibidir"

Baba Mehmet Dönmez de çocuğunun başarısından dolayı mutlu olduğunu ve Allah'a şükrettiğini belirterek, oğlunun öğretmenleri ve okul yönetimine emek ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dönmez, oğlunun, derslerini özveriyle dinlemesi ve okulda öğrenmesi sayesinde bu başarıyı kazandığını, evde stres yaşamadan belirli aralıklarla ders çalıştığını söyledi.

Muradiye Öğretim Kurumları Genel Müdürü Hayrullah Karakuş ise başarısından dolayı öğrencileri Ahmed Said'i, emeği geçen öğretmenleri ve ailesini tebrik ederek, "Eğitim öğretim hizmetleri bir sacayağı gibidir. Bunun bir tarafında aile, bir tarafında öğrenci, bir tarafında da okul vardır. Okulun gösterdiği çaba ve gayret, öğrenciyle karşılık bulmalı, veliyle de mutlaka desteklenmelidir." diye konuştu.

Karakuş, Ahmed Said'in derslerindeki başarısının yanında, karakteriyle de örnek bir öğrenci belirterek, "Ben inanıyorum ki Ahmed Said, vatana, millete hayırlı olacak ve akademik başarılarla da dünyaya hizmet verecektir." ifadesini kullandı.