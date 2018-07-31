1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Düzenli çalışma YKS'de Türkiye ikinciliği getirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı sayısal puan türü ikincisi Ahmed Said Dönmez, ''Çalışmalarımın çoğunu okulda yaptım. Derslerimi çok iyi dinledim. Bu sayede evde fazla çalışmama gerek kalmadı. Evde sadece pekiştirme yaptım.'' dedi.
31 Temmuz 2018 22:55
Yazdır
Düzenli çalışma YKS'de Türkiye ikinciliği getirdi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sayısal puan türünde ikinci olan Ahmed Said Dönmez, düzenli çalışarak sınavda başarıya ulaştığını belirtti.

Ankara Muradiye İncek Sevgi Koleji öğrencisi 19 yaşındaki Dönmez, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) yapılan 2018 YKS'de sayısal puan türünde ikinci oldu.

Dönmez, bu başarıda emeği geçen öğretmenlerine teşekkür ederek, "Bilgileri derste öğrenmeye çalıştım. Bu noktada, öğretmenlerimin üzerimdeki emeği çok büyük. Ailemin de desteğiyle bu başarıyı kazandım." diye konuştu.

Düzenli çalıştığı için sosyal yaşantısına da vakit ayırabildiğini söyleyen Dönmez, "Çalışmalarımın çoğunu okulda yaptım. Derslerimi çok iyi dinledim. Bu sayede evde fazla çalışmama gerek kalmadı. Evde sadece pekiştirme yaptım." ifadelerini kullandı.

Dönmez, mühendislik eğitimi almak istediğini belirterek, "Ankara'da oturduğum için Bilkent Üniversitesi'ne veya ODTÜ'ye gitmeyi düşünüyorum." dedi.

Gelecek yıl YKS'ye girecek öğrencilere tavsiyelerde bulunan Dönmez, "Kendilerini çok fazla zorlamasınlar. Bence, sabah 8'den gece 12'ye kadar çalışmak faydalı olmaz. Ben de bu şekilde çalışmadım. Dersi derste öğrenmeye çalışsınlar. Çünkü sonradan öğrenmeye çalışmak çok daha zor oluyor. Bu şekilde yaparlarsa başarılı olacaklarını düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Eğitimde öğrenci, okul, veli sacayağı gibidir"

Baba Mehmet Dönmez de çocuğunun başarısından dolayı mutlu olduğunu ve Allah'a şükrettiğini belirterek, oğlunun öğretmenleri ve okul yönetimine emek ve desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Dönmez, oğlunun, derslerini özveriyle dinlemesi ve okulda öğrenmesi sayesinde bu başarıyı kazandığını, evde stres yaşamadan belirli aralıklarla ders çalıştığını söyledi.

Muradiye Öğretim Kurumları Genel Müdürü Hayrullah Karakuş ise başarısından dolayı öğrencileri Ahmed Said'i, emeği geçen öğretmenleri ve ailesini tebrik ederek, "Eğitim öğretim hizmetleri bir sacayağı gibidir. Bunun bir tarafında aile, bir tarafında öğrenci, bir tarafında da okul vardır. Okulun gösterdiği çaba ve gayret, öğrenciyle karşılık bulmalı, veliyle de mutlaka desteklenmelidir." diye konuştu.

Karakuş, Ahmed Said'in derslerindeki başarısının yanında, karakteriyle de örnek bir öğrenci belirterek, "Ben inanıyorum ki Ahmed Said, vatana, millete hayırlı olacak ve akademik başarılarla da dünyaya hizmet verecektir." ifadesini kullandı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 3,423 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Tercih yaparken ön planda tutulması gereken kriterler
31 Temmuz 2018 22:37		 'Tercih yaparken hocaların CV'sine bakın'
31 Temmuz 2018 21:06
AÖF'te yatay geçiş yapacaklar için duyuru
31 Temmuz 2018 18:38		 ÖSYM, YKS tercih kılavuzunu yarın yayımlayacak
31 Temmuz 2018 13:45
Arapça ilahiyatı uzaktan öğretecekler
31 Temmuz 2018 12:37		 Adaylar tercih yaparken nelere dikkat etmeli?
31 Temmuz 2018 11:42
En çok kazandıracak 10 meslek
31 Temmuz 2018 10:48		 Açıköğretimde yabancı dilde öğrenim mümkün
31 Temmuz 2018 10:45
Belediye'den ünversite tercihi yapacak öğrencilere 'mobil tercih' hizmeti
31 Temmuz 2018 08:30		 2018 YKS'de en başarılı liseler, yine Fen Liseleri oldu
31 Temmuz 2018 07:31
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Hangi üniversiteler daha çok uluslararası akademik yayın yapıyor)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
gidiyorum ben hoşçakal 2
sürekli aşk iletileri paylaşan user 5
iphone 5
çeyrek asırlık okul müdürleri 2
özledim seni 3
allahsız 1
şu an çalan şarkı 1
memurluğun keyfi 4
Acıyı sevmek olur mu? 8
Derdini ALLAH'A Dökmek 10
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batum Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ağaçören Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kars Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Gömü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam