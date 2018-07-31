'Dünya mirası' Nemrut'a ziyaretçi akını

MİLLİ Park Alanı olarak korumaya alınan Nemrut Dağı'nın en önemli değerlerinden Kommagene Krallığı'na ait 50 metre yüksekliğinde, 150 metre çapında tümülüs ve dev heykeller, seyir keyfi yüksek manzara sunuyor.

Dik yamaçtan yaklaşık 40 dakika süren 800 metre uzunluğundaki zorlu yürüyüş etabının ardından ulaşılan dağın zirvesi, güneşin doğuşunun ve batışının en güzel izlendiği yer olarak da nitelendiriliyor.

Türkiye'nin 1987 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi'ne kabul edilen üçüncü önemli eseri olan Nemrut Dağı'nı, ocak-haziran döneminde ziyaret eden turist sayısı 40 bini aştı.

Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Nemrut Dağı'na ilginin artmasının kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi.

Nemrut Dağı'nın farklı kentlere düzenlenen turların birleştiği bir nokta olduğunu ve açık hava müzesi konumunda bulunduğunu dile getirerek, "Nemrut Dağı'na bu yıl içerisinde 45 bin ziyaretçi geldi. Bunun 14 bini yabancı turist. En büyük ziyaretçi yoğunluğunu eylül, ekim ve kasım aylarında bekliyoruz. Hedefimiz bu yıl içerisinde ziyaretçi sayısının 100 bini aşmasıdır." ifadelerini kullandı.

Ekinci, bu yıl en çok yabancı turistin Japonya'dan geldiğini kaydetti.

"TEKRAR TEKRAR ZİYARET EDECEĞİM"

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve beraberindeki heyet de Nemrut Dağı'nı ziyaret etti.

Sybiha, iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye'nin değişik yerlerine ziyaretlerde bulunduklarını belirterek, Türkiye'nin birçok tarihi yerini ziyaret ettiğini, hiç unutamayacağı ve tekrar tekrar ziyaret edeceği yerlerin başında Nemrut Dağı'nın olduğunu anlattı.