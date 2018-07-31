1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

713 bin 675 yabancının Türkiye'de ikamet izni var

2018 Temmuz itibarıyla Türkiyede ikamet izni bulunan yabancı sayısı 713 bin 675 olurken, en çok yabancının 345 bin 532 kişiyle İstanbulda olduğu saptandı.
31 Temmuz 2018 23:21
Yazdır
713 bin 675 yabancının Türkiye'de ikamet izni var

MEDYA takip kurumu Ajans Press, Türkiye'de bulunan yabancılara yönelik istatiksel araştırmayı inceledi. Ajans Pressin İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerinden ve medya yansımalarından derlediği bilgilere göre, 2018 Temmuz itibarıyla Türkiye'de ikamet izni bulunan yabancı sayısı 713 bin 675 olarak belirlendi. İkamet izni ile ülkemizde bulunan yabancıların illere göre dağılımı incelendiğinde ise; en çok yabancının 345 bin 532 kişiyle İstanbul'da olduğu saptandı. İstanbul'u 71 bin 312 kişiyle Antalya, 62 bin 132 kişiyle de Ankara takip etti.

EN ÇOK IRAKLILARIN OTURMA İZNİ BULUNUYOR

2017 yılında ikamet izni ile Türkiye'de bulunan yabancıların hangi ülkelerden geldikleri de belirlenirken, 70 bin 364 kişiyle Irak'ın ilk sırada yer aldığı kaydedildi. Irak'ı 65 bin 348 kişiyle Suriye takip ederken, 49 bin 208 kişiyle Azerbaycan, 41 bin 25 kişiyle Türkmenistan, 30 bin 657 kişiyle de Özbekistan izledi. Geçen yıl ikamet izni bulunan yabancılar çeşitlerine göre ayrıştırıldığında da, kısa dönem izni ile 383 bin 839 kişinin, aile ikamet izni ile 67 bin 740 kişinin, öğrenci ikamet izni ile 63 bin 781 kişinin, çalışma izni ile 56 bin 24 kişinin ve diğer sebeplerden ötürü 21 bin 767 kişinin ülkemize geldiği anlaşıldı. Ülkemizde bulunan yabancı uyruklu kişilerin en çok Iraktan geldiği saptanırken, içlerinden 60 bin 405 kişinin kısa dönem ikamet izni ile burada olduğu görüldü.

MEDYADA SURİYELİLER İLK SIRADA KONUŞULDU

Ajans Press ve PRNetin gerçekleştirdiği medya incelemesinde, konuyla alakalı yazılı basına yansıyan haber adetleri belli oldu. Gerçekleştirilen medya incelemesinde, 2018 yılı içerisinde Türkiyedeki yabancılarla ilgili 429 bin 51 haber yansıması tespit edildi. Medyaya yansıyan haberler incelendiğinde, en çok konuşulan başlıkların Suriyeliler ile ilgili olduğu görüldü. 12 Temmuz 2018de çıkan veriler geçen yıllarla karşılaştırıldığında, 2017 yılında Türkiye'de bulunan yabancı sayısının 593 bin 151 olduğu gözlendi. 2016 yılında ise bu sayı 461 bin 217 olarak belirlenirken, 2015 yılında 422 bin 895 olarak kayıtlara geçti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
Bu haber 203 defa okundu.
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
SGK REHBERİ MANŞETLER
İLGİLİ HABERLER
Yapı denetimi ile ilgili kurallar kağıt üstünde kalıyor
31 Temmuz 2018 08:10		 'Enerji kimlikli bina' sayısı 742 bini aştı
30 Temmuz 2018 13:25
İmar Barışı, elektrik abone sayısını arttıracak
29 Temmuz 2018 19:27		 Hanemiz küçüldü ama oda sayımız arttı
29 Temmuz 2018 17:22
Konut satışlarına kampanya dopingi
29 Temmuz 2018 08:30		 Bakan Kurum: İzmir'de binaların yüzde 65'i riskli
28 Temmuz 2018 16:08
2018'de en çok konut martta satıldı
27 Temmuz 2018 10:00		 İnşaat mühendisleri ve mimarlardan 'yıkım' uyarısı
26 Temmuz 2018 19:49
TESK'ten 'Konut fiyatlarında indirime devam' çağrısı
24 Temmuz 2018 11:38		 Konuta ulaşım dopingi
24 Temmuz 2018 06:40
123456789101112131415Tümü
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2018-2019 zammı2016-2017 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2018 TakvimiYaş HesaplamaKPSS Robotları
ÇOK OKUNANLAR
Hangi üniversiteler daha çok uluslararası akademik yayın yapıyor)
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
posta kutusu 1
fahişe 1
oyun hamuru 2
kalemi konuşturmak 2
banyoda ılık suyu bulmaya çalışırken geçen süre 1
iğrenç espri 3
kız istemeye kalabalık gitmek 1
Yay burcu kadını 4
düşünce suçu 3
tyrion lannister 1
SON İLANLAR
Siirt Üniversitesi Öğretim Elamanı Alım İlanı
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Batum Başkonsolosluğu Türk Uyruklu Sözleşmeli Sekreter Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği Geçici İşçi Alım İlanı
Karaçal Sulama Birliği İşçi Alım İlanı
Ağaçören Öğretmenevi Geçici İşçi Alım İlanı
Kars Öğretmenevi İşçi Alım İlanı
Gömü Belediyesi Geçici İşçi Alım İlanı
DSİ Engelli İşçi Alım İlanı
DSİ Eski Hükümlü İşçi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Beşfen Koleji çeşitli branşlarda öğretmen alacak
Hobileriyle ilgili içerik yazabilecek kişiler aranıyor
Uluırmak Eğitim Kurumları Öğretmen ve Personel Alım İlanı
Özel Sebat Koleji Çeşitli Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Tümay Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Osmaniye Bahçeşehir Koleji Tüm Branşlarda Öğretmen Alım İlanı
Pınar Eğitim Kurumları Öğretmen Alım İlanı
Personel alım ilanlarınız için arayın
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam