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Sağlık yöneticiliği akademisi başlıyor

Sağlık-Sen İstanbul 4 No'lu Şubesi, sağlık yöneticileri yetiştirilmesine katkı için eğitim verecek.
31 Temmuz 2018 23:43
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Sağlık yöneticiliği akademisi başlıyor

Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen), İstanbul 4 No'lu Şubesi, sağlık sektörünün her kademesinde rol alan, tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla sağlık yöneticiliği akademisi eğitim programını başlattı.

Sendikadan yapılan açıklamada, eğitimin sağlık yöneticilerine ve sağlık yönetici adaylarına kendilerini geliştirme ve vizyon katma yönünde önemli bir destek olacağı belirtildi.

Türkiye sağlık sektöründe özellikle son yıllarda birçok değişiklik yapıldığı ve bu değişiklikler neticesinde Türkiye'de sağlık sektörünün sürekli büyüyen, değişen ve rekabetin arttığı bir sektör haline geldiği kaydedilen açıklamada, sektör sorunlarına daha etkili, verimli ve yenilikçi çözüm önerileri geliştirebilecek ve sektörü yönlendirebilecek kavramsal, analitik, teknik bilgi, beceri ve yeteneğe sahip yöneticilere duyulan ihtiyacın arttığı vurgulandı.

Açıklamada, eğitimin temel amacının, sağlık sektörünün her kademesinde rol alan tüm kurum ve kuruluşlarda görev alabilecek sağlık yöneticileri ve liderlerinin yetiştirilmesine katkıda bulunmak olduğu aktarıldı.

Akademi eğitiminde etkili iletişim, beden dili ve diksiyon, yöneticiler için etik ve değerler, sosyal medya ve etkin medya kampanyaları oluşturma, stratejik sağlık kurumlarının yönetimi ve organizasyonları, sağlık işletmelerinde hasta iletişimi yönetimi ve çalışan güvenliği , sağlık işletmelerinde kurumlararası iletişim, sağlık hukuku ve sağlıkta bilirkişilik, iş sağlığı ve güvenliği, sağlık işletmelerinde bina ve tesis yönetiminin de aralarında bulunduğu 15 başlıkta dersler verilecek.

Eğitimi aralarında profesörlerin, doktorların, öğretim görevlilerinin, uzman doktorların, insan kaynakları ve yönetim danışmanlarının, eğitmenlerin de bulunduğu alanında uzman kişileri verecek.

Yüzde 70 devam koşulu bulunan ve program sonunda yapılan sınavda başarılı olanlara Biruni Üniversitesi tarafından rektörlük onaylı "uzmanlık sertifikası", devam koşulunu yerine getiren ancak sınavda başarılı olamayan katılımcılara da rektörlük onaylı "katılım belgesi" verilecek.

Biruni Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde verilecek ve 72 saat sürecek eğitim, hafta sonu 8 Eylül- 14 Ekim, hafta içinde ise 10 Eylül 2018-19 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Eğitim ücreti, bin 850, SAĞLIK-SEN İstanbul 4 No'lu şube üyelerine ise 980 lira olarak belirlendi.

Anadolu Ajansı
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