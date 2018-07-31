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'Evleneceğiniz eşinizi işiniz belirliyor'

Prof. Dr. Hasan Bacanlı, "Evleneceğiniz eşinizi işiniz belirliyor. İş seçtiğinizde aynı zamanda eşinizi de seçmiş oluyorsunuz." dedi.
31 Temmuz 2018 23:49
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'Evleneceğiniz eşinizi işiniz belirliyor'

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Bacanlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, meslek seçiminin hayat biçimi olduğunu, hayatınız boyunca o işin yapılacağını söyledi.

Bacanlı, "Vatandaş iyi para kazandığım sürece önemli değil diyor. Bunlar sağlıklı tercihler olmuyor. Çünkü hayatınız boyunca ne işi tercih ettiyseniz onu yapmaya devam ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Evlenilecek eşi de işin belirlediğinin altını çizen Bacanlı, "İş seçtiğinizde aynı zamanda eşinizi de seçmiş oluyorsunuz. İnsanların büyük bir kısmı eşlerini üniversitede iken seçerler." açıklamasında bulundu. Bacanlı, eş seçimine örnek olarak doktorun doktorluğa tahammül edecek birini seçmesi gerektiğini kaydetti.

Meslek seçiminde öğrencilerin yeteneklerine, ilgilerine ve değerlerine değer vermesi gerektiğini belirten Bacanlı, "Dolayısıyla insanlar meslek seçerken benim niteliklerim nelerdir, ben nelere ilgi duyarım, neye değer veriyorum ona bakması gerekiyor." dedi.

"Öğrenciler popülariteye göre iş seçiyorlar"

Öğrencilere, tercih yaparken okumaktan mutlu olacakları branşlara yönelmelerini tavsiye eden Bacanlı, şunları kaydetti:

"Öğrenciler şu bölüm yüksek puan istiyor. Şunu öne yazayım diye düşünüyor. Burada öne yazılması gereken öğrenci için daha tercih olunabilir şeydir. Puan değil. Öğrenci orada okumaktan zevk alacak mı alamayacak mı önce buna karar vermesi gerekir. Yoksa yüksek puan alsan ne olur öğrenci orada keyif almıyorsa. Bu yüzden kişi seçebilecekleri şeylerin bir listesini çıkartır. Onlardan kendisini en fazla mutlu edebilecek, çalışmaktan ve okumaktan mutlu olabileceği branşları seçer. Ona göre bir tercih yapar.

Üniversite tercihi yaparken yetenekler önemlidir diyoruz ama gündelik hayatımızda bu işler öyle yürümüyor. Öğrenciler popülariteye göre iş seçiyorlar. Biz idare olarak insanlara yeteneklerine göre meslek seçmesi gerektiğini söyleyeceğiz ama bir yandan da sanıyorum tüm mesleklerin yapılmaya değer olduğu ile ilgili bir bilinç geliştirmemiz gerekiyor. Genelde değersiz olarak gördüğümüz meslekler bile bizim hayatımızın bir parçasıdır ve değerlidir."

Bacanlı, tercihlerde yapılan büyük yanlışlardan birinin de arkadaşlar ile ilgili olduğunu söyledi. Öğrencilerin arkadaşları hangi bölüme gidiyorsa o bölüme gitmek isteğini belirten Bacanlı, "Bu yapılan en büyük yanlış. İkinci olarak özellikle özel üniversitelerin bu kadar gelişmesi ile birlikte, öğrenciler bir kurumu değerlendirirken hangi ölçütleri dikkate almaları gerektiğini iyi hesaplamalılar." açıklamasında bulundu.

Anadolu Ajansı
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