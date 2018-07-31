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72 yaşındaki kişinin darbedilmesine ilişkin gözaltı kararı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki kişinin darbedilmesine ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.
31 Temmuz 2018 23:54
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72 yaşındaki kişinin darbedilmesine ilişkin gözaltı kararı

Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun'un Bafra ilçesinde 72 yaşındaki kişinin darbedilmesine ilişkin bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 31 Temmuz 2018 tarihinde ulusal basında yer alan "72 yaşındaki adam öldüresiye dövüldü" başlıklı habere ilişkin olarak kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Haberde adı geçen 1948 doğumlu mağdur S.Y'nin, 24 Temmuz'da meçhul şüpheliler tarafından yaralandığı aktarılan açıklamada, "Aynı gün Bafra ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kendi imkanlarıyla gelerek tedavisini yaptırdığı sırada adli olarak bilgi sahibi olunarak soruşturma başlatılmış, nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından meçhul şüphelilerin çevredeki kamera kayıtlarından tespitlerinin yapılması talimatı verilmiştir. Haber içeriğinde bulunan kamera kayıtlarından yaralama suçunu gerçekleştiren C.Y. ve Ç.Y.D. kimlikleri tespit edilerek kolluk tarafından ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Soruşturma dosyasının Cumhuriyet Başsavcılığımızca 30 Temmuz 2018 tarihinde tevzi edilmesi ve kamera görüntülerinin çözümünün yapılması sonucunda olay daha ayrıntılı değerlendirilerek şüphelilerin "beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye yönelik kasten yaralama" suçundan yeniden yakalanarak gözaltına alınmaları talimatı verilmiş olup, adli kolluk görevlileri tarafından şüphelilerin yakalanma çalışması devam etmektedir. Olaya ilişkin yeni bir gelişme olduğunda kamuoyu bilgilendirilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."


Yaşlı adamı öldüresiye döven vicdansız!
Anadolu Ajansı
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