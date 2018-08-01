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Hain terör saldırısında yaşamını yitiren 11 aylık yavrumuzun kanı yerde kalmıyacak
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğine rahmet dileyerek, "Katillerinin yeri hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hakkari'deki terör saldırısında hayatını kaybeden asker eşi Nurcan Karakaya ve 11 aylık bebeğine rahmet dileyerek, "Katillerinin yeri hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." ifadelerini kullandı.
Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Yüksekova'da PKK'lı teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu asker eşi Karakaya ve 11 aylık bebeğinin hayatını kaybetmesiyle ilgili paylaşımda bulundu.
Karakaya ve bebeğine rahmet dileyen Kalın, "Onların mekanı cennettir inşallah. Katillerinin yeri ise hem bu dünyada hem de ahirette cehennem olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
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