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Meksika'da yolcu uçağı düştü
Meksika'nın Durango eyaletinde bir yolcu uçağı düştü.
Meksika'nın Durango eyaletinde bir yolcu uçağı düştü.
Meksika'da Aeromexico Havayollarına ait yolcu uçağı Durango eyaletinde bir havalimanına yakın yerde düştüğü belirtildi.
Durango Eyalet Valisi 97 yolcusuyla bir havaalanına yakın yere düştüğünü duyurdu. Vali uçağın düşüş nedeniyle ilgili bir açıklama yapmazken, yaralıların olduğunu açıkladı.
Aeromexico Havayolları'na ait yolcu uçağının Durango eyaletinde bir havalimanına yakın yerde düştüğü belirtildi. Uçağın düşüş nedeninin araştırıldığı açıklandı.
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