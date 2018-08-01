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Meteoroloji'den 5 günlük hava durumu uyarısı yapıldı
Ağustos ayının gelmesiyle birlikte hava sıcaklıkları da merak edilmeye başlandı. Meteoroloji tarafından yayınlanan son verilere göre Ağustos'un ilk gününde birçok ilde sağanak yağış bekleniyor
Temmuz ayında havalar hem sıcak hem de yağmurlu geçti. Sel felaketlerinin yaşandığı temmuz ayının bitmesiyle birlikte Ağustos ayına hava durumu nasıl bir başlangıç yapacak sorusu merak ediliyor. Meteoroloji tarafından yayınlanan 5 günlük hava durumuna baktığımız zaman Ağustos'un ilk günü yani bugün İstanbul başta olmak üzere Yalova, Bursa, Doğu Karadeniz ve Ege'nin iç kesimlerinde sağanak yağış bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise normal seviyede olacak.
CUMA GÜNÜ ETKİSİ ALTINA ALACAK
Perşembe günü yurdun birçok bölümünü terk edecek olan sağanak yağış cuma günü Kuzey'i etkisi altına alacak. İstanbul'dan başlayan sağanak yağış Ardahan'a kadar devam edecek. Doğu Anadolu da bu sağanak yağışın etkisi altında olacak.
İŞTE METEOROLOJİ TARAFINDAN YAYINLANAN 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU TAHMİNİ
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