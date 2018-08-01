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Aşısı geliştirlmezse 900 milyon kişi ölebilir

ABD'li bilim insanlarının geliştirdiği simülasyon senaryosu, teröristler ya da kötü niyetli kişiler tarafından bir virüsün dünyaya salınması halinde en az 900 milyon kişinin ölebileceğini gösterdi
01 Ağustos 2018 06:10
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Aşısı geliştirlmezse 900 milyon kişi ölebilir

ABD'deki John Hopkins Üniversitesi tarafından yapılan "simülasyon" çalışması, ismi Clade X konulan SARS virüsüne benzer bir patojenin salınması durumunda olabilecekleri öngören senaryo hazırlayarak sonuçları paylaştı.

AŞI GELİŞTİRİLMEZSE...

İnsanda ateş, öksürük ve akıl karışıklığına neden olan bu virüs, hastalarda mutasyona uğrayarak beynin yavaş yavaş fonksiyonlarını kaybetmesine ve böylece ölümcül bir komaya girmesine neden oluyor. Yirmi aylık bir süreyi kapsayan simülasyon senaryosuna göre, 20 ay sonra virüsün tedavi edilmesi zor bir hal alıyor ve bu süre içinde 150 milyondan fazla insanı öldürüyor. Virüsün ortadan kaldırılması için bir aşı geliştirilmesi de mümkün olamıyor. John Hopkins Üniversitesi Küresel Sağlık Güvenliği Merkezi akademisyenlerinden, Clade X simülasyonunun yaratıcısı Dr. Eric Toner, bu tezin gerçek olması ve aşının bir türlü geliştirilememesi halinde 900 milyon insanın öleceğini söyledi. Simülasyonun mevcut teknoloji ve bilimsel bilgilerle hazırlandığını belirten Dr. Toner, "Dünyanın herhangi bir yerindeki en büyük virüs kriziyle mücadele eden resmi yetkililerin sahip olduğu bilgi ve deneyim bile bu tip salgınla mücadele etmeye yetmeyecektir" uyarısında bulundu.

Sabah
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