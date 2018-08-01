400 proje 100 günlük plan

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında ikinci toplantısını dün yaptı. Külliye'de dün 14.30'da başlayan toplantının ana gündem maddelerini hükümetin 100 günlük eylem planı ile ABD'nin Türkiye'ye yaptırım uygulanacağına ilişkin açıklamaları oluşturdu. 5 saat 40 dakika süren toplantıya ilişkin basın açıklaması yapan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, özetle şunları söyledi:

100 GÜNLÜK İCRAAT PROGRAMI:

Bu cuma günü Cumhurbaşkanımız 100 günlük icraat programını vatandaşlarımızla paylaşacak. Bunlar hem seçim döneminde vaat edilen, hem de daha önce başlatılmış projeleri kapsıyor. 400 civarında projenin 100 günlük icraat programı çerçevesinde detayları ele alındı.

TERÖRLE MÜCADELE:

Memnuniyetle ifade edebilirim, güvenlik birimlerimiz arasında yakalanan eşgüdüm sayesinde teröre darbe üzerine darbe vurulmaktadır.

BEDELLİ ASKERLİK:

Önümüzdeki birkaç gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın bunu imzalaması öngörülüyor. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra da Milli Savunma Bakanlığımız takvimi ve gerekli düzenlemeleri zaten tamamlamış durumlar. Gerekli detayları Milli Savunma bakanımız kamuoyuyla paylaşacak.

İLKELİ DURUŞUMUZ SÜRECEK:

(ABD'nin, rahip Brunson'un adli süreciyle ilgili tehditvari açıklamaları) Türkiye hiçbir tehdide ve tehditvari dile asla ve asla prim vermez. Türkiye'ye yönelik tehdit ifadelerinin kabul edilmesi mümkün değildir. NATO müttefiki olduğumuz ve stratejik ortak olarak tanımladığımız ABD'nin Türkiye'de devam eden adli bir konuyu gerekçe göstererek tehditkar bir dil kullanması asla kabul edilemez. Biz bundan sonraki süreçte de rasyonel, onurlu, ilkeli duruşumuzu devam ettireceğiz.

KİMSEYE BİR FAYDASI OLMAZ:

(ABD'nin F-35'lerle ilgili yaptırım tehdidiyle ilgili) Yaptırım dilini bir tehdit unsuru haline getirerek Türkiye'ye yüklenmenin hiç kimseye bir faydası olmayacak. Türkiye ilkeli duruşundan asla vazgeçmeyecektir. F-35 projesi, uluslararası çok ortaklı bir projedir. Bunu engellemeye dönük bir adım atılması halinde Türkiye'nin her şeyden önce başvuracağı bir hukuk yolu vardır, tahkim vardır.

TÜRKİYE ALTERNATİFSİZ DEĞİL:

Türkiye kolay kolay gözden çıkarılacak bir ülke değildir. Bunu herkesin bilmesi gerekir. F-35'ler konusu olur, başka mevzular olur, Türkiye alternatifsiz de değildir.

PLANLARIMIZ HAZIR:

Dışarıdan Türk yargısına, şunu, bunu yapın gibi birtakım talimatların verilmesi zaten söz konusu değildir. Böyle bir adım atılması durumunda da, Türkiye'nin planları hazırdır, gerekli mukabelede mutlaka bulunuruz. Bununla ilgili diplomasi süreci de devam ediyor. Beklentimiz, arzumuz bunun bu diplomasi kanalları yoluyla çözülmesidir. Bu konuyu Amerika'da iç siyaset malzemesi yaparak Türk-ABD ilişkilerine zarar verecek, yeni bir güven bunalımına neden olacak adımlardan kaçınmalarını Amerikalı dostlarımıza tavsiye ederiz.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ 9 GÜN

Kabinetoplantısında Kurban Bayramı tatili ile ilgili de vatandaşlara müjdeli bir karar alındı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kabinemizin aldığı kararı da sizlerle paylaşmak istiyorum. Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkartılmıştır. Yani arife günü olan pazartesi tatile dahil edilmiş bulunuyor. Toplamda 9 gün olacaktır" diye konuştu.

2023 HEDEFLERİNE TAM YOL DEVAM

Kalın,"2019 - 2023 dönemine ait stratejik plan da kasım sonuna kadar hazırlanmış olacak. Tabi burada bizim öncelikli hedefimiz, 2023 hedefleri çerçevesinde bütün bakanlıklarımızın tam kapasite çalışarak bu hedeflere ulaşacak şekilde bir performans hayata geçirmesi. Sayın cumhurbaşkanımız da bu hususun altını çizdiler" dedi.