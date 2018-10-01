Ulusal, resmi ve dini bayram günleri yıllık izinden düşülür mü?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununa göre, Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Ulusal bayram 29 Ekim'i;

Resmi bayramlar 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos'u;

Dini bayramlar ise Ramazan ve Kurban bayramlarını,

kapsamaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı 2016 yılında verdiği bir göüşte, ulusal, resmi ve dini bayramlar genel tatil günlerinin (1 ocak, 1 mayıs ve 15 temmuz) yıllık izin süresine rastlaması halinde, bu sürelerin yıllık izinden düşülmesi gerektiğini belirtmiştir.

İŞTE DPB'NİN GÖRÜŞÜ