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Ulusal, resmi ve dini bayram günleri yıllık izinden düşülür mü?

Devlet Personel Başkanlığı, resmi ve dini bayramlar ile kanunda geçen genel tatil günlerinin yıllık izinden düşülebileceğine karar verdi.
01 Ekim 2018 14:16
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Ulusal, resmi ve dini bayram günleri yıllık izinden düşülür mü?

2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununa göre, Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.

Ulusal bayram 29 Ekim'i;
Resmi bayramlar 23 Nisan, 19 Mayıs ve 30 Ağustos'u;
Dini bayramlar ise Ramazan ve Kurban bayramlarını,
kapsamaktadır.

Devlet Personel Başkanlığı 2016 yılında verdiği bir göüşte, ulusal, resmi ve dini bayramlar genel tatil günlerinin (1 ocak, 1 mayıs ve 15 temmuz) yıllık izin süresine rastlaması halinde, bu sürelerin yıllık izinden düşülmesi gerektiğini belirtmiştir.

İŞTE DPB'NİN GÖRÜŞÜ
Memurlar.Net - Özel

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