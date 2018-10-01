|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
Ana sayfa » ... » Memurlar.Net
Ulusal, resmi ve dini bayram günleri yıllık izinden düşülür mü?
Devlet Personel Başkanlığı, resmi ve dini bayramlar ile kanunda geçen genel tatil günlerinin yıllık izinden düşülebileceğine karar verdi.
2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanununa göre, Ulusal, resmi ve dini bayram günleri ile yılbaşı günü, 1 Mayıs günü ve 15 Temmuz günü resmi daire ve kuruluşlar tatil edilir.
Ulusal bayram 29 Ekim'i;
Devlet Personel Başkanlığı 2016 yılında verdiği bir göüşte, ulusal, resmi ve dini bayramlar genel tatil günlerinin (1 ocak, 1 mayıs ve 15 temmuz) yıllık izin süresine rastlaması halinde, bu sürelerin yıllık izinden düşülmesi gerektiğini belirtmiştir.
İŞTE DPB'NİN GÖRÜŞÜ
Bu haber 41,337 defa okundu. 15 Yorum yapıldı
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR