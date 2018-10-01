KYK, görevde yükselme sınavı açmamak için yeni mazeret buldu

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu(YURT-KUR)kadrolarında görev yapan personellerin müdür yardımcılığı, şef ve memurluk gibi kadrolara yükselebilmeleri için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı 30 Mart 2013 tarihinde yapılmıştır. Sınav tarihinden bugüne kadar geçen beş yıllık sürede ise herhangi bir sınav yapılmamıştır.

Yüksek Öğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinin "Sınav Şartı" başlıklı 9. maddesinde; "(1) Şube Müdürü, Yurt Müdürü ve Kuruluş Müdürü kadrolarına görevde yükselme suretiyle atanacakların yazılı ve sözlü sınavda; diğer kadrolara görevde yükselme suretiyle atanacak personelin ise yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir.

2) Unvan değişikliğine tabi kadrolara, unvan değişikliği suretiyle atanacakların yazılı sınavda başarılı olmaları gerekir." hükmü ile görevde yükselme ve unvan değişikliği kadrolarına atanabilmek için öncelikle yazılı sınavda başarılı olunması gerektiği; "Duyuru ve Başvuru" başlıklı 10. maddesinde "(1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atama yapılacak kadrolar yazılı sınav tarihinden en az kırk beş gün önce Genel Müdürlük internet sitesinde ilan edilerek personele duyurulur.

2) Duyuruda; sınava katılma şartları ile sınavın hangi usulde yapılacağına, atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı ile derecesi ve sayısına, sınav tarihi ile yerine, başvuru tarihi ile süresi, yeri ve son başvuru tarihine, atama yapılacak kadrolara ilişkin sınav konularının başlıkları ile sınavdaki ağırlıklarına ve gerektiğinde sözlü sınava ilişkin hususlara yer verilir." hükmü ile de sınava ilişkin yapılacak duyuru ile ilgili hususlar açıklanmıştır.

Bu hükümler uyarınca görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı için duyuruya çıkılması, sınava ilişkin şartların, kadroların ve sınav konuları ile sınav tarihinin açıklanması gerekmektedir.

Bir sendika tarafından kuruma yazı yazılarak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılması talep edilmiş, talebin reddi üzerine Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvuruda bulunulmuş, Kamu Denetçiliği Kurumu başvuruyu kabul ederek verdiği 25/09/2017 Tarih ve 2017/6436 Başvuru Numaralı Dostane Çözüm Kararında özetle; YURT-KUR'un 2018 yılında görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavını yapacağını taahhüt ettiğini belirtmiştir.

Sendika bu defa, bugüne kadar sınav duyurusuna çıkılmaması nedeniyle YURT-KUR'a müracaat ederek Kamu Denetçiliği Kurumu'na verilen taahhüdün yerine getirilmesini, görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav tarihinin açıklanmasını talep etmiştir.

YURT-KUR, sendikaya cevaben gönderdiği yazısında; "Bilindiği üzere 09.07.2018 tarih ve 30473 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü kapatılmış ve personelinin 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmet birimi olarak kurulan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne devri ile ilgili işlemlerin 31.12.2018 tarihine kadar sonuçlandırılması için süre belirlenmiştir. Anılan iş ve işlemler bu aşamada halen devam etmekte olup, sürecin tamamlanmasını müteakip mevcut kadro ve ihtiyaç durumu göz önünde bulundurularak görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile ilgili iş ve işlemlere ilişkin sekretarya hizmetleri mezkür mevzuat hükümlerine uygun olarak yürütülecektir." açıklamalarına yer vererek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine uyum çalışmaları kapsamında yapılan kurumun devir işlemlerinin 31.12.2018 tarihine kadar yapılacağını ifade etmiştir.

Diğer bir ifadeyle, kurumun devir işlemlerinin bitimine müteakip(2018 Aralık ayı sonu) mevzuat hükümlerine göre görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavının yapılacağı ifade edilerek sınavın 2019 da yapılacağı ima edilmiştir.

Ahmet KANDEMİR