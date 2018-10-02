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Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!

Birinci ve ikinci derece yakınları FETÖ'yle irtibatlı olduğu için güvenlik soruşturması olumsuz sonuçlananlar için düzenleme yapılmalı!
02 Ekim 2018 14:08
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Akrabaları FETÖ'cü çıktığı için güvenlik soruşturması olumsuz çıkanlar için tedbir alınmalı!

Geçtiğimiz aylarda kardeşi darbeci general olan bir siyasetçi, önemli bir Avrupa ülkesine büyükelçi oldu.

Yine FETÖ'nün lise ve okulundan mezun bir kişi ise Cumhurbaşkanı danışmanı olarak atandı.

İlkesel olarak, kişiye dair bir güvenlik riski yok ise bu atamalarda hiçbir yanlışlık bulunmamaktadır.

Ancak benzer uygulamanın tüm vatandaşlar için geçerli olması gerekmektedir.

Temmuz ayında açıklanan sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav sonuçlarında, ailesinde ve yakınlarında FETÖ'den tutuklu bulunan veya soruşturma geçiren tüm adaylar 60 altı puan verilerek elenmişti. Diğer personel alımlarında da benzer bir süreç yaşanmaktadır.

Devlete olan tepkinin artmaması, hiçbir suçu günahı olmayan adayların haklarının korunması, adaletin temini için bir tedbir alınması gerekmektedir.

Bunun için de bu türden işlem sonuçlarının denetimi gerekmektedir. Bunun için itirazların alınıp sonuçlandırılacağı bir kurul oluşturulabilir.

Ya da 657 sayılı Kanunun 48/A-5 maddesine eklenen ve her Devlet memuru kadrosuna atamada güvenlik soruşturması yapılmasını öngören hüküm daraltılarak yeniden düzenlenmelidir.

Memurlar.Net - Özel

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