|
Oturum aç / Parola hatırlat
Üye ol
|
|
29 Eylül 2018'den önemli gündem başlıkları
1- Cumhurbaşkanı Vekili Fuat Oktay, annesi Şaziye Oktay'ın, Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazına katılacak, Bahariye Mevlevihanesi'nde taziyeleri kabul edecek.
(İstanbul/13.01)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Dicle Şantiyeleri 1A Bölgesi, Konak Bölgesi 3. ve 4. Etap ve Dicle Rekreasyon Alanı ile Silopi İlbank konutlarında incelemede bulunacak, Valilik ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek.
(Şırnak/09.30-15.00)
2- Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, VI. Zeka ve Yetenek Kongresi'ne katılacak.
(Ankara/09.00)
3- CHP TBMM Grubu 27. Dönem 1. Çalışma-Değerlendirme Programı devam edecek.
(Bolu/10.00)
4- MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilecek Merkez Yönetim Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısına katılacak.
(Ankara/10.00)
EKONOMİ
1- Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, tropik fırtına ile ilgili son değerlendirmeleri paylaşacak.
(Ankara/13.00)
DÜNYA-DİPLOMASİ
1- Yemen'deki iç savaşla ilgili gelişmeler izleniyor.
(Sana)
KÜLTÜR SANAT
1- Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Uluslararası Antalya Film Festivali Açılış Töreni'ne katılacak.
(Antalya/19.00)
2- 25. Uluslararası Adana Film Festivali'nde Büyük Ödül Töreni yapılacak.
(Adana/20.00)
Bu haber 3,139 defa okundu.
İLGİLİ HABERLER
|
SON HABERLER
ÖZEL DOSYALAR
ÇOK OKUNANLAR
SÖZLÜK
SON İLANLAR
ÖZEL OKUL İLANLARI