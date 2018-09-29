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Muğla'da kaza: 1 ölü 5 yaralı

Muğla'nın Gökova-Köyceğiz karayolu Çıtlık Mahallesi sinyalizasyon ışıklarında iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.
29 Eylül 2018 01:57
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Muğla'da kaza: 1 ölü 5 yaralı

Muğla'nın Gökova-Köyceğiz karayolu Çıtlık Mahallesi sinyalizasyon ışıklarında iki aracın karıştığı trafik kazasında bir kişi öldü 5 kişi de çeşitli yerlerinden yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, 48 S 0459 plakalı yolcu minibüsü Fethiye istikametine seyir halinde iken trafik ışıklarının bulunduğu kavşakta kontrolsüz olarak yola çıkan 06 AT 0346 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar ile olay yerine çok sayıda 112 Acil servis ambulansı, Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye AKS ekibi, polis ve jandarma sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları araçlardan kurtarırken, kazada, Şinasi Demir (31), Hüseyin Demir (60), Ruhugül Yıldız (65), Gönül Demir (70), Cemalettin Topsakal (45) ve Songül Demir (68) yaralandı. Yaralılardan üçü Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesine, ikisi Muğla'daki özel bir hastaneye ve birisi de Marmaris Devlet hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılan Hüseyin Demir hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonrası yol kısa süreliğine tek şeritten verilirken, araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.
İhlas Haber Ajansı
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