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Bartın'da FETÖ/PDY operasyonu: 1 kişi tutuklandı
Örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 kişiden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi
Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden biri tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentteki bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, örgüte finansal destek sağladıkları iddiasıyla 8 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye getirildi.
Savcılıkça sorgulanan zanlılardan ikisi salıverildi. Diğer 6 kişiden biri mahkemece tutuklandı, 5'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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