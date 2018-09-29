Uçak bu sefer karadan gitti o anlar havadan böyle görüntülendi

Trabzon'da pistten çıkan 'Zeynep' isimli uçağın Yomra ilçesinde 'Millet Kıraathanesi' olması için başlatılan nakil işlemi havadan böyle görüntülendi.

Ankara-Trabzon seferini yapan Pegasus Havayolları'na ait PC 8622 sefer sayılı 162 yolcu ve 6 mürettebatın olduğu Boeing 737-800 tipi yolcu uçağı, 13 Ocak Cumartesi günü saat 23.30 sıralarında Trabzon Havalimanı'na iniş yaptığı sırada kontrolden çıkarak denize 25 metre kala balçığa saplanarak hizmet dışı kalmıştı. Kazanın ardından bir belediyenin uçağın 'Millet Kıraathanesi' olması için yapılan başvurusunun kabul edilmesiyle başlatılan nakil işlemi havadan böyle görüntülendi. 15 km uzaklıktaki ilçeye 27 metrelik yer dorsesiyle nakil edilme işlemi tamamlanan uçak için karayolu tek şeritten ulaşıma kapatıldı.