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Marmara'nın batııs ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor-Haritalı
Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Denizli, Manisa, Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Denizli, Manisa, Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:, Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarask esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
BURSA °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ISTANBUL °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 24°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
IZMIR °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 29°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KAHRAMANMARAŞ °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKISEHIR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KAYSERİ °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 25°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı bulutlu
TOKAT °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 23°C
Parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
ELAZIĞ °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 24°C
Az bulutlu
HAKKARİ °C, 27°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
GAZIANTEP °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
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