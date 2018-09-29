Marmara'nın batııs ile Kıyı Ege'de gök gürültülü sağanak bekleniyor-Haritalı

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Marmara'nın batısı, Kıyı Ege ile İstanbul, Denizli, Manisa, Isparta, Burdur çevreleri ve Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz ile akşam saatlerinden sonra Marmara'da yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların gece saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI:, Rüzgarın öğle saatlerinden itibaren Güney Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı, akşam saatlerinden sonra Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarask esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; gece saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

BURSA °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ISTANBUL °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, Kıyı Ege ile Denizli çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Aydın'ın kıyı kesimleri ile Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli (40-60km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 24°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DENİZLİ °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

IZMIR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 27°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 29°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç ve batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KAHRAMANMARAŞ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKISEHIR °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 27°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

SİNOP °C, 24°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı bulutlu

TOKAT °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 23°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 24°C

Az bulutlu

HAKKARİ °C, 27°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZIANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 33°C

Az bulutlu ve açık