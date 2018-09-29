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Yıldızı parlayan meslekler

Hızla gelişen ve büyüyen Türkiye'de popüler olan meslekler de değişti. Psikolojik danışmanlık ve sosyal hizmetler revaçta, yazılım sektörü yükselişte. Ağrı tedavisi algolojinin de önü açık
29 Eylül 2018 06:20
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Yıldızı parlayan meslekler

Türkiye'nin son 15 yılda kazandığı ivme bazı mesleklerin popülerliğini de artırdı.

Üniversite tercihlerinde adayların gelecekte revaçta olacak meslekleri de dikkate alması gerektiğini söyleyen İbn Haldun Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sefa Bulut, tercih yapacak gençler için mesleklerin gelecegini şöyle degerlendirdi:

BU MESLEKLERIN ÖNÜ AÇIK:
Son yıllarda rehberlik ve psikolojik danışmanlık, sosyoloji, sosyal hizmetler ve psikoloji gibi meslekler popüler oldu.

Bunun nedeni de devletin bu alanlarda istihdam olanakları sağlamasıdır. Düşünsenize İngiltere'de Yalnızlık Bakanlığı kuruluyor.

Demek ki bu alanda bir sorun var ve insanların yardıma desteğe ihtiyacı var.

Gıda mühendisliği, beslenme ve diyetisyenlik ve beslenme danışmanlıgı gibi alanlar çok ilgi çekiyor. Yazılım sektörü yükselişte olan bir alan. Gerek bilgisayar mühendisliği gerekse yazılım mühendislikleri, kod yazma, robotik programlar vs. öne çıkıyor.

SAĞLIKTA ALAN DEĞİŞİYOR:
Her zaman oldugu gibi saglık sektörünün önemi artacak, fakat klasik alanların değil, estetik gibi, beslenme gibi, diş hekimliği gibi alanlar daha gelişime açık.

Ağrı tedavisi diye bilinen, Algoloji dikkat çekici bir alan. Modern insan, hareketsiz kalıyor, sürekli masa başında oturduğu için bel ve sırt ağrıları çekiyor.

Stresten migren ağrıları olusuyor. Sayısal alanlar içinde genetik mühendisliği, biyomedikal mühendislikler ve sağlık teknolojileri alanlarının önü açık. Bu tür tıbbi araçları hep yurtdışından ithal ediyoruz. Artık yerli üretime geçme zamanı.

CEYDA KARAASLAN
Sabah
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