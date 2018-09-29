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TSK'da fişlemeyi 'Bilgin'ler yaptı

TSK'ya sızdırdığı askerleri mahrem abilerle yöneten FETÖ, TSK mensuplarının kişisel bilgilerini ve önemli verileri her bölgeye atadığı 'Bilgin' adı verilen kişiler aracılığıyla ele geçirdi. Mahrem yapıdaki itirafçı, iki 'bilgin'i deşifre etti
29 Eylül 2018 07:10
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TSK'da fişlemeyi 'Bilgin'ler yaptı

Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kripto FETÖ yapılanmasına yönelik Konya'da yürütülen soruşturmada örgütün gizli askeri veriler ile kişisel bilgileri nasıl topladığı ortaya çıktı. 2001'den itibaren Samsun, Erzurum, Ankara, Şırnak ve Gaziantep'te TSK'daki mahrem yapılanmada müdür yardımcısı pozisyonunda görev yapan 'Namık' kod adlı coğrafya öğretmeni Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

80 KİŞİNİN ADINI VERDI

Askeri yapılanmadaki aralarında muvazzaf olan 80 kişiyi deşifre eden itirafçı, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Gaziantep Üniversitesi'nden atılan Prof. Dr. M.S.'nin de aralarında bulunduğu 5 kişi ile birlikte gaybubet evinde saklandıklarını söyledi. Şırnak ve Gaziantep'teki devlet okullarında öğretmenlik yaparken TSK'ya sızdırılan askerlerle ilgilenen örgüt yöneticisi, mahrem yapılanmada müdürlere bağlı çalışan 'bilgin' adı verilen kişilerin görevlerini anlattı.

VERİLERİ KAYDEDİYORDU

Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde 'Bilgin' olarak çalışan iki önemli ismi de açığa çıkaran zanlı, orduya sızdırılan askerlerle görüşen mahrem abilerin elde ettikleri bütün verileri 'bilgin'lere aktardıklarını söyledi. Kendisinin de askerlerle yaptığı görüşmeler sonrasında öğrendiklerini küçük notlar haline getirip 'bilgin' olarak görev yapan kişiye ulaştırdığını anlatan itirafçı, "Bilgin verileri bilgisayarına kaydederdi. Aldığım bilgileri çok nadir olarak flash belleğe atıp verdim. Bilgin mahrem yapılanma içerisinde tedbir hakkında eğitim de verirdi. Yapı içindeki üyelerin dijital güvenlik tedbirini sağlardı" dedi.

İKİ BİLGİN DEŞİFRE OLDU

Askerlerin kişisel bilgilerinin yanı sıra sınır güvenliği başta olmak üzere birçok gizli bilginin de bu kişiler tarafından toplandığını itiraf eden zanlı, "5. Zırhlı Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Murat Soysal'ın emir astsubayı benim ilgilendiğim askerlerdendi. Emir astsubayı ile Soysal'ın neler yaptığını, tugaydaki işleyişleri, tugayda herhangi bir sıkıntının olup olmadığını öğrenirdim. Ayrıca sınırdaki son durumu da öğrenerek bilgileri "Bilgin" sıfatıyla çalışan Murat kod isimli örgüt yöneticisine aktarırdım. Ayrıca birliklerde görev yapan kişiler hakkında görüşler, alkol alıp almadıkları, işini hakkıyla yapıp yapmadığı şeklindeki bilgileri de bu kişiye verirdim" dedi.

HALİT TURAN
Sabah
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