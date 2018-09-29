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AK Parti'de af endişesi: Vicdan sızlatmaz mı?

AK Parti, MHP'nin af teklifini tüm teşkilatlarıyla masaya yatırdı. Af kapsamında Soma faciası ve Aylan bebeğin de can verdiği insan kaçakçılığı suçlarının bulunması, kamu vicdanını "derinden yaralayabileceği" endişesine neden oldu
29 Eylül 2018 07:20
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AK Parti'de af endişesi: Vicdan sızlatmaz mı?

AK Parti, MHP'nin bazı suçlarda 5 yıllık ceza indirimi getiren yasa teklifini dört koldan mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde bazı suçlara dönük yapılan indirimlerin kamu vicdanını "derinden yaralayabileceği" endişesi oluştu. Bunlar arasında 300 kişinin yaşamını yitirdiği Soma maden göçüğü, Aylan bebeğin Ege'nin soğuk sularında yaşamını yitirdiği göçmen kaçakçılığı da bulunuyor. MHP'nin hazırladığı yasa teklifi AK Parti genel merkez, grup, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nda mercek altına alındı. Düzenleme kapsamına hangi suçların girdiği, cezaevinde bulunan kimlerin yararlanacağı ve dışarı çıkabileceği tek tek inceleniyor.


173 SUÇ KAPSAMDA: Yapılan ilk tespitlere göre 173 suç af kapsamına giriyor. Bunlar arasında yer alan bazı suçlar şöyle: "Taksirle ölüme sebebiyet verme, zimmet, irtikap, trafik suçları, çevreyi kirletme, vatandaşa zehirli, içinde at, domuz eti v.s bulunan gıdaları satma, kumar, müstehcenlik, intihara yönlendirme, adam kaçırma, düşünce ve kanaat özgürlüğünün kullanılmasını engelleme, iftira, suç uydurma, göçmen kaçakçılığı, insan ticareti, kasten yaralama, insan üzerinde deney, organ veya doku ticareti, ayrımcılık, kişilerin huzur ve sükünunu bozma, hırsızlık, gasp, mala zarar verme, ibadethane ve mezarlara zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, dolandırıcılık, radyasyon yayma."


SOMA, AYLAN BEBEK: AK Parti, kamuoyunun yakından takip ettiği bazı davalarda ceza alanların da aftan yararlanması nedeniyle düzenlemeden endişe duyuyor. Suçların kamu vicdanını sızlatacağını ve onarılmaz yaralar açabileceğini düşüyor. Bunlar arasında 300'ün üstünde insanın yaşamını yitirdiği Soma maden kazası, Aylan bebek gibi birçok insanın Ege ve Akdeniz'in soğuk sularında ölümüne neden olan göçmen kaçakçıları, gerekli önlemleri almadığı için öğrenci yurtlarında yaşanan yangın gibi felaketlerin sorumlularını yer alıyor.


ÇOCUK GELİNLER: Kamuoyunda son yıllarda en çok tartışılan, devletin kampanya üstüne kampanya yaparak önlemeye çalıştığı çocuk gelinler de af kapsamına girecek. Çocukları evlenmeye zorlayan birçok kişi cezaevinden çıkabilecek.

ZÜBEYDE YALÇIN
Sabah
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