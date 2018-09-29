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AK Parti'de af endişesi: Vicdan sızlatmaz mı?
AK Parti, MHP'nin af teklifini tüm teşkilatlarıyla masaya yatırdı. Af kapsamında Soma faciası ve Aylan bebeğin de can verdiği insan kaçakçılığı suçlarının bulunması, kamu vicdanını "derinden yaralayabileceği" endişesine neden oldu
AK Parti, MHP'nin bazı suçlarda 5 yıllık ceza indirimi getiren yasa teklifini dört koldan mercek altına aldı. Yapılan incelemelerde bazı suçlara dönük yapılan indirimlerin kamu vicdanını "derinden yaralayabileceği" endişesi oluştu. Bunlar arasında 300 kişinin yaşamını yitirdiği Soma maden göçüğü, Aylan bebeğin Ege'nin soğuk sularında yaşamını yitirdiği göçmen kaçakçılığı da bulunuyor. MHP'nin hazırladığı yasa teklifi AK Parti genel merkez, grup, Adalet Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'nda mercek altına alındı. Düzenleme kapsamına hangi suçların girdiği, cezaevinde bulunan kimlerin yararlanacağı ve dışarı çıkabileceği tek tek inceleniyor.
ZÜBEYDE YALÇIN
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