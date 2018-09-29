Necip Fazıl Ödülleri 2018 kazananları belli oldu





Cumhuriyet tarihinin en önemli edebiyatçı ve fikir adamlarından Üstad Necip Fazıl Kısakürek'in manevi ve kültürel mirasını yaşatmak amacıyla Star Gazetesi tarafından düzenlenen Necip Fazıl Ödülleri'nin 2018 yılı kazananları açıklandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla verilen ve edebiyat dünyasında büyük yankı uyandıran Necip Fazıl Ödülleri bu sene 5. yılında.

Beşir Ayvazoğlu, M. Fatih Andı, Osman Konuk, Turan Karataş ve Necip Tosun'dan oluşan jüri heyetinin aldığı kararlar neticesinde Necip Fazıl Ödülleri 6 ayrı dalda 7 kişiye layık görüldü. Şiir, hikaye-roman, fikir-araştırma, ilk eserler, uluslararası kültür sanat ve saygı dalında verilen ödüller yakın zamanda düzenlenecek görkemli bir törenle sahiplerini bulacak.

Şiirde Arif Ay, hikaye-romanda Aykut Ertuğrul, fikir araştırmada Prof. Dr. Ahmet Yaşar Ocak, ilk eserlerde Yasemin Karahüseyin ve Fatih Baha Aydın ödüle layık görülen isimler oldu. Bu yıl uluslararası kültür sanat alanındaki ödül ise Mısır'ın önemli edebiyat insanlarından biri olan Prof. Dr. Muhammed Harb'e, saygı ödülü ise, klasik Türk müziğinin yaşatılması ve genç kuşaklara aktarılması için ömrünü vakfetmiş olan Prof. Dr. Nevzad Atlığ'a verildi.

Cumhuriyet tarihinin en saygın şair ve mütefekkirlerinden olan, davaya adadığı ömrü boyunca büyük fikir çileleri çeken, aksiyon, estetik ve fikir adamlığıyla nesilleri irşad eden Necip Fazıl'ın mücadelesi bu yılki törende bir kez daha hatırlanacak.

GURURLA 5. YILINDA

İlk olarak 2014 yılında verilen ve o yıldan bu yana edebiyat dünyasının en saygın ödüllerinden biri olan Necip Fazıl Ödülleri bu yıl 5. Yaşını kutluyor. Türkiye'nin kültür, sanat, edebiyat, düşünce ve fikir birikimine katkı sağlayanlara takdim edilen ödüllerin saygınlığı tartışmasız biçimde gündeme damgasını vurdu. Geçen yıl ilk kez uluslararası hale gelen ödüllerin yankısı Türkiye sınırlarını da aşarak büyümeye devam ediyor.

ÖDÜL SAHİPLERİNİ USTA İSİMLER SEÇTİ

5. yılına giren Necip Fazıl Ödülleri, jüri üyeleri Beşir Ayvazoğlu, Turan Karataş, M. Fatih Andı, Osman Konuk ve Necip Tosun'un yanı sıra TürkMedya Kurumsal İlişkiler Direktörü Fatih Uysan, Kurumsal İletişim Müdürü Ahmet Özgür ve Star Gazetesi Kültür Sanat editörü Bedir Acar'ın da katıldığı bir toplantıyla kamuoyuna açıklandı.

JÜRİDEN 5. YIL DEĞERLENDİRMESİ

BEŞİR AYVAZOĞLU: Ödül alan yazar ve edebiyatçıları tebrik ediyorum. Necip Fazıl Ödülleri bu yıl beşinci yılında ve artık oturmuş bir ödül anlamına geliyor. Bu son derece önemli. Özellikle genç edebiyatçılara verilen ilk eserler ödüllerine ayrı bir önem atfediyorum. Gençlerin ilk eserlerinde gösterdikleri başarıların bu ödüllerden aldıkları hızla kabiliyetlerini daha yukarılara taşımalarını temenni ediyorum.

TURAN KARATAŞ: Necip Fazıl Ödülleri, edebiyat dünyasının en mühim ödüllerinden biri oldu. Sonuçları her yıl merakla beklenen ve yorumlanan ödüllerin 5. yılına girmiş olması ayrıca önemli.

NECİP TOSUN: Sanat, edebiyat ve kültür ortamının en tartışmalı alanlarından biri ödüllerdir. Ödüller her zaman tartışılır. Bu tartışma da normaldir. Necip Fazıl Ödülleri kültür ortamında genel kabul görmüş kıymetli bir ödül. Beşinci yılında katıldığım jüride ne kadar derinlikli ve incelikli çalışmalar yapıldığına bizzat şahit oldum. Bu ödüllerin kalıcı olmasını ve ülkemizin sanat edebiyat hayatına katkılarının devam etmesini diliyorum.

FATİH ANDI: Bir ödülün 5 yıldır veriliyor olması artık o ödülün giderek kökleşeceği anlamına gelir. Necip Fazıl Ödülleri'nin kalıcılaştığını söyleyebiliriz. Yalnızca kalıcılık değil, her sene daha ödüller verilmeden bir tecessüsün, ilginin muhatabı oluyor Necip Fazıl Ödülleri. Bu çok sevindirici.

ŞİİR ÖDÜLÜ: ARİF AY

1970'lerden günümüze şiire getirdiği yerli duyarlılık ve yönettiği edebiyat dergilerindeki poetik bakış açısıyla Türk şiirinin gelişmesine katkı sunan, öte yandan mazlumların ve mağdurların öfkeli sesi olan Arif Ay Necip Fazıl Şiir Ödülüne layık görülmüştür.

HİKAYE-ROMAN ÖDÜLÜ: AYKUT ERTUĞRUL

Yönettiği dergilerle gençlere alan açan, kitaplaşan hikayelerinde dil, üslup, teknik ustalık ve özgünlük niteliğiyle öne çıkan Aykut Ertuğrul, Necip Fazıl Hikaye-Roman ödülüne layık görülmüştür.

FİKİR-ARAŞTIRMA ÖDÜLÜ: PROF. DR. AHMET YAŞAR OCAK

Anadolu coğrafyasının inanç tarihi ve Babailer, kalenderiler, vefailer gibi çok az bilinen heteredoks yapılar üzerine yaptığı yetkin akademik çalışmalar ve yetiştirdiği öğrencilerle kültürümüze, arih çalışmalarına önemli katkılar sağlayan Prof. Ahmet Yaşar Ocak Necip Fazıl Fikir Araştırma Ödülüne layık görülmüştür.

İLK ESERLER ÖDÜLÜ: YASEMİN KARAHÜSEYİN

Yenilikçi arayışları, kalıcı karakterleri ve romandaki farklı sesiyle, hayalle gerçek çatışmasını, insanın özünü arama çabalarını, ayrılan-kesişen kaderleri derinlikli biçimde irdelemesiyle Yasemin Karahüseyin Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görülmüştür.

İLK ESERLER ÖDÜLÜ: FATİH BAHA AYDIN

Dil özeni, çarpıcı kurgusu ve derinlikli göndermeleriyle bir kültür romanı olan Bihaber'de ironinin gücünü ustalıkla kullanması, olayları, insanları didaktik olmaktan uzak sahici bir dünyaya yerleştirmesiyle Fatih Baha Aydın, Necip Fazıl İlk Eserler Ödülüne layık görülmüştür.

ULUSLARARASI KÜLTÜR SANAT ÖDÜLÜ: PROF. DR. MUHAMMED HARB

Mısır'ın yetiştirdiği önemli yazarlardan biri olan Muhammed Harb, Türkiye'de İstanbul Üniversitesinde Tarih doktorasını yaptı. Mısır ve Suudi Arabistan'ın çeşitli üniversitelerinde ve Mısır'da Ortadoğu Araştırmaları Merkezinde öğretim üyesi ve araştırmacı olarak görev aldı.

Muhammed Harb, Osmanlı tarihi, Necip Fazıl, Ömer Seyfettin, Mehmed Akif gibi edebiyatçılar üzerine yaptığı çalışmalar ve öğrencilerini Türk kültür ve edebiyatını öğrenmeye teşviki dolayısıyla Necip Fazıl Uluslararası Kültür Sanat ödülüne layık görülmüştür.

SAYGI ÖDÜLÜ: PROF. DR. NEVZAD ATLIĞ

Nevzad Atlığ, Türk musikinin yaşama savaşı verdiği yıllarda, üniversite korosundan başlayarak bütün oluşum ve kurumlarda görev almış, İstanbul Devlet Klasik Türk Müziği Korosu ve İTÜ Türk Müziği Konservatuarı'nın kuruluşunda öncü rol üstlenmiştir. Öte yandan devletin Türk musikisi politikasının belirlenmesine katkı sağlayan, Türk müziğinin gelecek kuşaklara aktarılması için ömrünü adayan kültür ve sanat adamı olarak Nevzad Atlığ, Necip Fazıl Saygı Ödülüne layık görülmüştür.

BEDİR ACAR