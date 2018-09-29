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'ABD, Suriye'deki teröristleri silahlandırmayı durdurmalı'
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin saygın gazetelerinden Washington Post için "ABD, Suriye'deki teröristleri silahlandırmayı durdurmalı" başlıklı bir makale kaleme aldı. Türkiye'nin, YPG'yi silahlandırmaması yönünde ABD'ye yaptığı çağrının haklı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, "Şimdi bir taraf seçme zamanı." değerlendirmesini yaptı
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