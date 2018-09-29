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Sahada karşılığı olan aday olacak

Yerel seçim çalışmalarını hız kesmeden sürdüren AK Parti'nin ilk seçim kriteri belli oldu. Aday gösterilecek kişilerin "sahada karşılığı olması" önemli bir kıstas olarak ön plana çıktı
29 Eylül 2018 11:30
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Sahada karşılığı olan aday olacak



Bir yandan MHP ile ittifak görüşmelerini başlatırken, diğer yandan da kendi içindeki çalışmalarına ağırlık veren AK Parti'de gözetilen ilk kriter "sahada karşılığı olan adaylar" olması. Parti kurmayları, AK Parti veya MHP'li olmasından öte gösterilecek adayın sahada mutlaka karşılığı olan isimlerden olması gerektiğine dikkat çektiler.

MHP ile yerel seçimlerde ittifakın hayata geçirilmesi konusunda özenli davranan AK Parti kurmayları, oluşturulacak ittifaka ilişkin "En adil şekliyle, toplumsal karşılığı olacak şekilde çözmemiz gerekir" yorumunda bulunuyorlar. Genel seçimde yasal alt yapısı olduğu için protokol ile gerçekleştirilen ittifakın yerel seçimler için biraz daha dikkatli çalışmayı beraberinde getirecek. AK Parti kurmayları hem AK Parti hem de MHP'nin tüm il ve ilçelerde seçime girebilecek güçte olmasından dolayı aday tercihi yapılırken özenli davranılması gerektiğine vurgu yaptı.

FEDAKARLIK YAPILABİLİR

Bazı yerlerde ittifakın olabileceğini vurgulayan AK Parti kurmayları "Oturulup tüm il ilçelerin ele alınması gerekir. AK Parti her yerde aday çıkarabilir buna gücü var ama ittifak olursa belli yerlerde fedakarlık yapılabilir" değerlendirmesinde bulunuyorlar. "Yerelde aday profili çok önemli" diyen AK Parti kurmayları, yerel seçimlere hazırlık amacıyla tüm birimlerin sahaya sürüldüğünü belirttiler. AK Parti'nin, özellikle "sahada karşılığı olan adaylar" konusunun üzerinde önemle durduğuna vurgu yapan AK Parti kurmayları "Seçimlere milletin oyuyla gidilecek. Sonuçta milletten oy alınacak. Oy alamayacak biriyle gidemezsiniz. Bazı yerlerde iki üç anket yapılıyor. Oralardan çıkan sonuçlar da aday gösterilecek isimler konusunda ciddi fikir veriyor" yorumunda bulundular.

ŞERİFE GÜZEL
Star Gazetesi
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