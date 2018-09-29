Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemi tamamlandı

Trabzon Havalimanı'ndan karayolu ile Yomra ilçesine götürülen uçağın taşınma işlemi tamamlandı. Gece saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan yüklü bulunduğu yer dorsesi ile hareket ettirilen 18 ton ağırlığındaki uçak, polis ve Yomra Belediyesi ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda Karadeniz Sahil Yolu'na çıkarıldı.





AA'nın haberine göre; trafiğin tek yönlü olarak kapatıldığı güzergahta yavaş şekilde seyreden yer dorsesi, Yalıncak mevkisindeki yol çalışmaları nedeniyle bir süre bekletildi. Ekiplerin, dorsenin geçeceği alanda yaptığı genişletme çalışmanın ardından yola devam edildi.



Yer dorsesinin karayolunda üst geçitlerin olduğu alanlardan geçişi sırasında ise çarpma ihtimaline karşı sık sık kontroller yapıldığı görüldü. Yaklaşık 2 saat süren nakil işleminin son aşamasında ise 35 metre uzunluğundaki uçak, ilçe merkezinde Kent Meydanı Projesi'nin yapılacağı alana getirildi.

Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçak, 'millet kıraathanesi' olarak hizmeti verecek.