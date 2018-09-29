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Trabzon'da pistten çıkan uçağın nakil işlemi tamamlandı
Trabzon Havalimanı'nda 13 Ocak'ta pistten çıkması sonucu hizmet dışı kalan uçağın gövdesi ile diğer aksamının Yomra ilçesine nakli, 2 saat süren çalışma sonucu tamamlandı. Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçak, 'millet kıraathanesi' olarak hizmeti verecek
Trabzon Havalimanı'ndan karayolu ile Yomra ilçesine götürülen uçağın taşınma işlemi tamamlandı. Gece saatlerinde Trabzon Havalimanı'ndan yüklü bulunduğu yer dorsesi ile hareket ettirilen 18 ton ağırlığındaki uçak, polis ve Yomra Belediyesi ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda Karadeniz Sahil Yolu'na çıkarıldı.
AA'nın haberine göre; trafiğin tek yönlü olarak kapatıldığı güzergahta yavaş şekilde seyreden yer dorsesi, Yalıncak mevkisindeki yol çalışmaları nedeniyle bir süre bekletildi. Ekiplerin, dorsenin geçeceği alanda yaptığı genişletme çalışmanın ardından yola devam edildi.
Yomra Belediyesi'ne tahsis edilen uçak, 'millet kıraathanesi' olarak hizmeti verecek.
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