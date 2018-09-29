Acıbadem'de yangın! Eski milletvekili yangında mahsur kaldı

Üsküdar'ın Acıbadem Mahallesi'nde bulunan beş katlı bir binanın kapalı otoparkında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede bazı araçları da etkiledi. Otoparktan dumanların yükselmesi üzerine Çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

İHA'nın haberine göre; olay yerine gelen itfaiye ekipleri, otoparkta duman tahliyesi yaptı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.



ESKİ MİLLETVEKİLİ YANGINDA MAHSUR KALDI

Otoparktan çıkan dumanlar kısa sürede tüm apartmanı sardı. Apartmanda bulunan vatandaşlar, kısa sürede tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 21. dönem Kırşehir Milletvekili Mustafa Haykır'ın da olduğu öğrenildi.

Haykır, birinci katta ki dairesinde çocukları ve torunları ile mahsur kaldı. Haykır, torunlarını balkondan aşağıya polis ekiplerine teslim ettikten sonra, itfaiyenin merdiveni ile tahliye edildi. Haykır ve ailesinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.