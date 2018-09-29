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Ağır yaralı şahsı konuşarak hayatta tutmaya çalıştı
Adana'da hafif ticari aracın elektrikli bisikletle çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı. Yaralıya ilk müdahaleyi yapan vatandaşlardan biri, yaralıyla konuşup bilincini açık tutmaya çalıştı
Adana'da hafif ticari araç, önünde seyreden elektrikli bisiklete çarptı. C.N.S. idaresindeki hafif ticari araç, merkez Seyhan ilçesi Cevat Yurdakul Caddesi'nde Murtaza Öncü'nün kullandığı elektrikli bisikletle çarpıştı.
AA'nın haberine göre; kazada yaralanan Öncü'ye ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar yaptı. Bu kişilerden biri ise onunla konuşup bilincini açık tutmaya çalıştı.
Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Murtaza Öncü'nün hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.
Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan hafif ticari araç sürücüsü C.N.S. ise olay yerine yakın mahallelerde devriye görevi yapan polis tarafından yakalandı.
Gözaltına alınan sürücü, Şehit Erdoğan Çıtak Polis Merkezine götürüldü.
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