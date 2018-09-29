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WhatsApp'ın kurucusundan itiraf: Pişmanım
Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın kurucusu Brian Acton, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu
Zira 2014 yılında rekor fiyata WhatsApp'ı Facebook'a satan uygulamanın kurucusu Brian Acton, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.
Facebook ile yaşadığı ve istifası ile sonuçlanan süreç ile ilgili Forbes'a konuşan Action "Bir seçim yaptım. Kullanıcılarımın gizliliğini sattım ve her gün bu kararın ağırlığıyla yaşıyorum" ifadelerini kullandı.
Acton 2014 yılında WhatsApp'ı 19 milyar dolar ve bir miktar Facebook hissesi karşılığında satmış devam ettiği görevinden 2017 yılında istifa etmişti.
'DELETE FACEBOOK'A DESTEK VERMİŞTİ
YAHOO'DAN AYRILIP WHATSAPP'I KURMUŞTU
Kısa sürede milyonlarca kullanıcının haberleşme alışkanlıklarını değiştiren uygulama SMS'lerin tarihin en düşük seviyeye gerilemesinin altında yatan en büyük neden olarak da gösteriliyor.
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