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Erdoğan'ın ziyaretinde görevli iki Alman polis hakkında soruşturma

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ziyareti kapsamında görevli iki polis memurunun NSU cinayetlerinin faillerinden Uwe Böhnhardt'ın ismini görev takma adı olarak kullandığı ortaya çıktı. Polisler hakkında soruşturma başlatıldı
29 Eylül 2018 08:15
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Erdoğan'ın ziyaretinde görevli iki Alman polis hakkında soruşturma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin ziyareti için görevlendirilen Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı'na mensup iki polis memurunun takma isim olarak Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) örgütü üyesi Uwe Böhnhardt'ın adını kullandıkları belirlendi.


DW Türkçe'nin haberine göre, Dresden Emniyet Müdürlüğü takma ada göreve katılan polis memurlarının isim listesinde rastlandığını açıkladı. Durumun Berlin polisinin dikkatini çektiği ve görevden alınan iki polis memuru hakkında disiplin soruşturması başlatıldığı bildirildi.
Saksonya Eyalet Emniyet Teşkilatı Başkanı Petric Kleine, Focus Online adlı internet haber sitesinde yayımlanan demecinde "Söyleyecek söz bulamadığını, bu sorumsuzca davranışın kabul edilemeyeceğini ve büyük hayal kırıklığı duyduğunu" söyledi.

NSU terör hücresi 2011 yılında ortaya çıkarılmıştı. Uwe Böhnhardt, Uwe Mundlos ve Beate Zschape üçlüsü 8 Türk, bir Yunan ve bir Alman polis memurunun öldürülmesinden sorumlu tutuluyor. Böhnhardt ve Mundlos cinayetlerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra intihar etmişti. Örgütün hayatta kalan tek sanığı Zschape ise yargılandığı davada ömür boyu hapse mahküm edilmişti.
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