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TBMM Genel Kurulu 1 Ekim'de toplanacak
TBMM 27. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı, 1 Ekim Pazartesi başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yasama yılı açılışında konuşma yapacak
TBMM 27. Yasama Dönemi 2. Yasama Yılı, 1 Ekim Pazartesi başlayacak.
Meclisin 27. Dönem 2. Yasama Yılı başlangıcı dolayısıyla 1 Ekim Pazartesi günü saat 13.00'te TBMM Atatürk Anıtı'nda tören düzenlenecek.
Yeni yasama yılının ilk Genel Kurul toplantısı, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın saat 14.00'te birleşimi açması ve sunuş konuşması ile başlayacak.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yasama yılı açış konuşmasının ardından Genel Kurul toplantısı sona erecek.
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