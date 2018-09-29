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4 aylık bebek yatağında cansız bulundu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 4 aylık bebek, annesi tarafından yatağında cansız bulundu
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 4 aylık bir bebeğin, annesi tarafından yatağında cansız bulunduğu belirtildi.
Olay, saat 16.30 sıralarında, Zafer Mahallesi Karaaslanoğlu Sokak'ta meydana geldi. İki çocuklu çift Gökhan (29) ile eşi Özlem Dülger'in (28) 4 aylık erkek bebeği Semih, annesi tarafından yatağında cansız halde bulundu.
Anne, bebeğini evinin yakınlarındaki Ödemiş Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorlar, talihsiz bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Öte yandan, gelişim bozukluğu olduğu öğrenilen Semih bebeğin kafatasında büyüme, ayak ve kollarında kısalık gibi sağlık problemlerinin bulunduğu öğrenildi.
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