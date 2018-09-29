5 trilyon dolarlık güven zirvesi



Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, New York temasları kapsamında, ABD'nin en büyük yatırım şirketlerinden Stone Harbour, Alliance Bernstein, Massachusetts Financial Services, Neuberger Berman, Wellington Management, NWI Management, Lazard, PGIM ve Invesco ile ülkenin dev bankaları Citibank, JP Morgan ve Goldman Sachs'ın da aralarında olduğu birçok banka ve yatırımcıyla toplantılar yaptı.

YAPICI BİR ATMOSFER

Toplantı düzenlenen yatırım şirketlerinin toplam yönettiği varlık değerlerinin 5 trilyon dolar düzeyinde olduğu kaydedildi. Muhataplarına özellikle Yeni Ekonomi Programı (YEP) ile ilgili bilgi veren Albayrak, 24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'nin ekonomide temel hedeflere emin adımlarla ilerlediğini anlattı.

Kararlı adımlar atılacak

Türkiye'nin makroekonomik göstergelerinde temel bir değişiklik olmadığını belirten Albayrak, piyasa oyuncularının süreçlerin ekonomik olmadığı konusunda hemfikir olduğunu dile getirdi. Albayrak, spekülatif atakların püskürtüldüğünü ve dengelenme sürecinin başladığını belirtti. Özellikle 24 Haziran seçimleri sonrasında hükümetin elde ettiği 5 yıllık yetkinin ekonomide daha uzun süreli stratejileri hayata geçirmeye imkan sağladığını kaydeden Albayrak, ekonominin her alanında ihtiyaç duyulan yapısal reformlar için yakında kararlı adımların atılacağını söyledi.

BAŞARILI BİR SINAV

Türkiye'nin 2013'ten bu yana yaşadığı iç ve dış sınamaların, terör saldırılarının ve bölgesindeki gelişmelerin, gelişmekte olan ülkelerin hepsinde ağır ekonomik sonuçlara neden olabileceğini söyleyen Albayrak, "Güçlü ekonomik altyapımızla süreçlerden daha az etkilendik. Geçmiş tecrübelerimiz ve istikrarımız sayesinde ekonomimiz çok başarılı bir sınav verdi. Şu an karşı karşıya olduğumuz zorlukların farkındayız. Ancak daha güçlü bir yapı için yol haritamızı hazırladık ve kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

Soruları yanıtladı

Bakan Albayrak, New York'ta ayrıca, Münih Güvenlik Konferansı isimli düşünce kuruluşu tarafından düzenlenen panele de katılarak, Alman finans ve iş dünyası temsilcilerinin Türkiye ile ilgili sorularını yanıtladı. Albayrak, New York programı boyunca Turkish Heritage Organization, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Amerikan Ticaret Odası'nın yuvarlak masa toplantısıyla 9. Türkiye Yatırım Konferansı'nda da yatırımcılarla bir araya geldi.