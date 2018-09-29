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Plansızlığın sonu yine boş kontenjan

Binlerce üniversite adayını yakından ilgilendiren YKS ek yerleştirme tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. 117 bin kontenjan boş kaldı
29 Eylül 2018 08:50
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Plansızlığın sonu yine boş kontenjan


YKS ek yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandı. 14-20 Eylül tarih aralığında tercihlerini gerçekleştiren öğrenci adayları, bugün açıklanan YKS ek yerleştirme sonuçlarının ardından üniversite kayıt aşamasına geçiş yapacak.

Öğrenciler, 1-5 Ekim günleri arasında yapılacak olan üniversite kayıtlarının ardından ders başı yapabilecek. Yurt başvuruları da buna paralel olarak ilerleyecek.

Ek yerleştirme sonuçlarının ardından sayısal bilgiler hakkında detayları yayımlayan ÖSYM, yerleşen aday sayısı ve boş kalan kontenjanlar hakkında bilgi verdi.

Buna göre; lisans alanında devlet üniversitelerinde yer alan 104 bin 537 kişilik boş kontenjanın 18 bin 137'si doldu. Ön Lisans alanında ise 112 bin 758 kişilik kontenjana 67 bin 518 kişi yerleşti.

Özel üniversitelerde ise lisans alanında 27 bin kişilik boş kontenjana 3 bin 147 öğrenci yerleşti. Özel üniversitelerin ön lisans alanındaki 23 bin 247 kişilik kontenjanına 12 bin 712 kişi yerleştirildi.
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